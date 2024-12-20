Asimetrik Yüzlü Köpek Ortaya Çıktı: Yüzünü İlk Kez Gösterdi, Kimse İnanamadı
ABD’de yüzünün asimetrik şekliyle dikkat çeken köpek, sosyal medyayı salladı. Yüzü ilk kez görüntülenen Brodie isimli köpek, Pablo Picasso’nun eserlerine benzetildi.
Kaynak: DHA
New York'ta yaşayan Brodie adlı köpek, eşsiz yüz hatlarıyla sosyal medyanın yeni fenomeni oldu. Asimetrik yüz yapısıyla dikkat çeken Brodie, birçok kişi tarafından ünlü ressam Pablo Picasso'nun eserlerine benzetildi.
Brodie'nin sahibi, köpeğinin bu farklı görünümünün yavruluk döneminde annesi tarafından ısırılması sonucu oluştuğunu belirtiyor. Brodie'nin sahibi, “Brodie'nin farklı ve benzersiz yüz hatları, onu sevimli kılmakla kalmıyor, aynı zamanda ona olan sevgimizi pekiştiriyor. O, sadece görünüşüyle değil, kişiliğiyle de özel” dedi.
SOSYAL MEDYA YIKILDI
Brodie'nin hikayesi, sosyal medyada büyük yankı buldu. Binlerce kişi, köpeğin fotoğraflarını beğenip yorum yaptı. Sosyal medyada yoğun ilgi gören Brodie'nin takipçilerinden biri sahibi ile iletişime geçerek tıpkı Brodie gibi yüz hatları değişik olan bir başka köpek konusunda onları bilgilendirdi.
Brodie'nin sahibi Raven isimli köpeği de sahiplendi. Raven hakkında, "Raven kötü muamele görmüş bir aileden geliyordu. Sonunda Brodie ile birbirlerine ısındılar. Şimdi birbirlerinden ayrılamıyorlar" ifadelerini kullandı.