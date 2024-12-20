Asimetrik Yüzlü Köpek Ortaya Çıktı: Yüzünü İlk Kez Gösterdi, Kimse İnanamadı

Brodie'nin sahibi, köpeğinin bu farklı görünümünün yavruluk döneminde annesi tarafından ısırılması sonucu oluştuğunu belirtiyor. Brodie'nin sahibi, “Brodie'nin farklı ve benzersiz yüz hatları, onu sevimli kılmakla kalmıyor, aynı zamanda ona olan sevgimizi pekiştiriyor. O, sadece görünüşüyle değil, kişiliğiyle de özel” dedi.