Aşçılar Sır Gibi Saklıyor: Kabak Tatlısının Çok Daha Lezzetli Olmasını Sağlayan Sır Meğer Buymuş

Balkabağı, helvacı kabağı ve kestane kabağı olmak üzere üç farklı türü bulunan kabak tatlısı, kış mevsiminin en sevilen tatlıları arasında yer alıyor.



Sakarya ve çevresindeki şehirlerde meşhur olan bu lezzet, aynı zamanda diğer tatlılara göre çok daha düşük masraflarla yapılabildiğinden, yaygın olarak tüketilmekte. Her ne kadar Orta Doğu ve Balkan coğrafyasında yaygın olarak yapılsa da, gastronomi sitelerine göre kabak tatlısının en iyi yapıldığı ülke Türkiye olarak dikkat çekiyor.



AŞÇILARIN SIR GİBİ SAKLADIĞI KABAK TATLISI TARİFİ



Herkes tarafından benzer tarifleri kullanılıyor olsa da, lezzetli bir kabak tatlısı yaparken bazı püf noktaları bilmek gerekiyor.