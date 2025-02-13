Asansöre Adım Atar Atmaz Mutlaka Bunu Yapın! Tek Tuşu Hayat Kurtarıyor

NASIL KULLANILIR?

Asansöre bindiğinizde, kontrol panelinde bulunan ‘havalandırma’ simgesini ya da fan işaretini arayın. Bu tuşa bastığınızda, asansör içindeki hava sirkülasyonu hızlanır ve içerisi daha ferah hale gelir. Böylece, havasızlık hissi ortadan kalkarak panikleme riski azalır. Özellikle eski tip asansörlerde de yer alan bu tuş, çok az kişi tarafından biliniyor.