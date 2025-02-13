Asansöre Adım Atar Atmaz Mutlaka Bunu Yapın! Tek Tuşu Hayat Kurtarıyor
Günlük hayatta büyük kolaylık sağlayan asansörler, bazı kişiler için büyük bir endişe kaynağı olabiliyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Klostrofobi (kapalı alan korkusu) ve panik atak eğilimi nedeniyle asansör kullanmaktan çekinen birçok kişi, havasız kalma ya da mahsur kalma endişesi taşıyor. Ancak pek bilinmeyen bu tuş, hayat kurtarır nitelikte önemli bir görev görüyor.
ASANSÖRLERDE GİZLİ KALAN ‘HAVALANDIRMA TUŞU’
Çoğu asansörde bulunan ancak pek fark edilmeyen ‘havalandırma tuşu’, asansör fobisi olanları büyük ölçüde rahatlatabiliyor. Özellikle kapalı alanlarda nefes darlığı yaşayan kişiler için önemli bir işlevi olan bu tuş, asansör kabininin içindeki havalandırma sistemini aktif hale getirerek daha iyi bir hava akışı sağlıyor.
NASIL KULLANILIR?
Asansöre bindiğinizde, kontrol panelinde bulunan ‘havalandırma’ simgesini ya da fan işaretini arayın. Bu tuşa bastığınızda, asansör içindeki hava sirkülasyonu hızlanır ve içerisi daha ferah hale gelir. Böylece, havasızlık hissi ortadan kalkarak panikleme riski azalır. Özellikle eski tip asansörlerde de yer alan bu tuş, çok az kişi tarafından biliniyor.