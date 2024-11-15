Asansör Kapılarındaki Küçük Deliğin Sırrı Çözüldü: Meğer Havalandırma İçin Değilmiş

Örneğin yangın gibi acil durumlarda dakikalar bile hayati önem taşır. Bu delikler sayesinde itfaiye ekipleri, asansörde sıkışan kişilere çok daha hızlı ulaşabilir ve onları kurtarabilir.

Asansörlerin periyodik bakımlarında da bu delikler kullanılır. Bakım teknisyenleri, bu delikten özel bir anahtar yardımıyla asansöre erişerek gerekli bakım işlemlerini gerçekleştirir.

Bu delikler, asansörlerin güvenliğini sağlamak için önemli bir önlemdir. Acil durumlarda hızlı müdahale imkanı sunarak can kayıplarının önüne geçilmesine yardımcı olur.