Arpa ve Buğdayı Bıraktı, Deneme Amaçlı Dikti! Şimdi Paraya Para Demiyor, Özel İzinle Getiriliyor

Her şehirde farklı ürünler yetiştirilirken, üreticiler de yeni tarım denemeleri yapmaya devam ediyor. O ilde deneme amacıyla ekilen ürün, 2 yıl içinde tam 15 ton verim sağlarken, devlet desteğiyle başlayan bu girişim, şimdi büyük bir geçim kaynağına dönüştü. Köylüler, bu yıl 40 dekarlık alanda 80 tonluk bir hasat bekliyor.

Kaynak: İHA

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Arpa ve Buğdayı Bıraktı, Deneme Amaçlı Dikti! Şimdi Paraya Para Demiyor, Özel İzinle Getiriliyor - Resim: 1

Kastamonu'nun merkezine bağlı Eymür köyünde çiftçilikle uğraşan Kenan Erkan Çevikoğlu, daha önce arpa ve buğday yetiştirdiği tarlasında pandemi sürecinde katma değeri yüksek olan çilek ekimine yöneldi. Çilekten aldığı verimle memnun kalan Çevikoğlu, kalan arazisinde farklı bir ürüne geçmeye karar verdi ve böğürtlen yetiştirmeye başladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın teşvikleri ve sözleşmeli tarım desteğiyle ilk denemesinde 6,5 dekarlık bir alanda böğürtlen ekimi gerçekleştiren Çevikoğlu, iki yıl gibi kısa bir sürede 15 tonluk bir hasat elde etti. Başarısının ardından, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın özel izniyle yurtdışından böğürtlen fidanı getiren Çevikoğlu, bu fidanları 40 dekarlık alana dikmeye başladı. Önümüzdeki 2-3 yıl içinde 80 ton hasat bekleyen Çevikoğlu, henüz fidanlar toprakla buluşmadan Ankara’da bir firmayla anlaşma sağladı.

Kaynak: İHA

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