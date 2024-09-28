Arpa ve Buğdayı Bıraktı, Deneme Amaçlı Dikti! Şimdi Paraya Para Demiyor, Özel İzinle Getiriliyor

Kastamonu'nun merkezine bağlı Eymür köyünde çiftçilikle uğraşan Kenan Erkan Çevikoğlu, daha önce arpa ve buğday yetiştirdiği tarlasında pandemi sürecinde katma değeri yüksek olan çilek ekimine yöneldi. Çilekten aldığı verimle memnun kalan Çevikoğlu, kalan arazisinde farklı bir ürüne geçmeye karar verdi ve böğürtlen yetiştirmeye başladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın teşvikleri ve sözleşmeli tarım desteğiyle ilk denemesinde 6,5 dekarlık bir alanda böğürtlen ekimi gerçekleştiren Çevikoğlu, iki yıl gibi kısa bir sürede 15 tonluk bir hasat elde etti. Başarısının ardından, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın özel izniyle yurtdışından böğürtlen fidanı getiren Çevikoğlu, bu fidanları 40 dekarlık alana dikmeye başladı. Önümüzdeki 2-3 yıl içinde 80 ton hasat bekleyen Çevikoğlu, henüz fidanlar toprakla buluşmadan Ankara’da bir firmayla anlaşma sağladı.

Kaynak: İHA