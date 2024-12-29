Armut yerken bir kez daha düşünün!...
Armut yerken birçok kişi hata yapıyor ve kabuklarını çöpe atıyor. Peki armut kabukları neden çöpe atılmamalı?
Armut kabuklarından yapılan çayın ağız kokusuna iyi geldiği ve mideyi rahatlattığı ortaya çıktı. Armut kabuklarının ayrıca bağırsakları da temizlediği öğrenildi.
Peki armut kabuğu çayı tarifi nasıldır?
Armut Kabuğu Çayı
Malzemeler:
1 adet armut kabuğu
2 su bardağı su
Bal veya limon (isteğe bağlı)
TARİFİ:
Armutun kabuğunu iyice yıkayın ve küçük parçalara ayırın.
Bir tencereye suyu ekleyin ve kaynamaya bırakın.
Kaynadıktan sonra armut kabuklarını suya ekleyin.
Kısık ateşte yaklaşık 10 dakika demlemeye bırakın.
Demlenen çayı süzün ve fincana alın.
İsteğe bağlı olarak bal veya limon ekleyerek tatlandırabilirsiniz.