Arkeologlar Kazı Alanında Neye Uğradığını Şaşırdı! Ortaçağ'dan Kalma 'Vampir' Mezarı Bulundu

BÖLGEDE BENZER MEZARLAR DA BULUNDU

Bu, Hırvatistan’da keşfedilen ilk Ortaçağ 'vampir' mezarı değil. 2024 yılında Rašaška sahasının kuzeybatısındaki Pakrac’ın Eski Kent bölgesinde de benzer bir gömüye rastlandı. Burada bulunan kişi süslü bir tahta tabuta yerleştirilmiş, ancak onun da başı kesilmişti.

Her iki mezar da, dönemin halk inanışları doğrultusunda ölünün dirilmesini engellemek amacıyla baş kesme geleneğinin yaygın olduğunu gösteriyor.

BÖLGE TARİH BOYUNCA ÖNEMLİ YERLEŞİM ALANIYDI

Rašaška, erken Ortaçağ’da Kudüs’ün efsanevi Süleyman Tapınağı’ndan esinlenen Tapınak Şövalyeleri’nin büyük bir yerleşimine ev sahipliği yapıyordu. Daha sonra bölge, St. John Şövalyeleri’nin kontrolüne geçti ve 15. yüzyılda yerel soylular tarafından ele geçirildi.

Arkeologlar, bu keşiflerin Ortaçağ halklarının ölüm sonrası inançlarına dair önemli ipuçları sunduğunu ve gelecekte daha fazla benzer mezarın bulunabileceğini belirtildi.