Arkeologlar Kazı Alanında Neye Uğradığını Şaşırdı! Ortaçağ'dan Kalma 'Vampir' Mezarı Bulundu
Hırvatistan’daki arkeologlar, Ortaçağ’a ait sıra dışı bir mezar keşfetti. Mezarın içindeki iskeletin başının kesilmiş olması, dönemin halk inanışlarına işaret ediyor. Uzmanlar, bu uygulamanın, ölen kişinin dirilmesini önlemek amacıyla gerçekleştirildiğini düşünüyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Başkent Zagreb’in yaklaşık 112 kilometre güneydoğusunda yer alan Rašaška arkeolojik sahasında bulunan mezarın, 13. ve 16. yüzyıllar arasına ait olduğu tespit edildi. Bu bulgu, Ortaçağ uygulamalarının bölgede Avrupa’nın diğer yerlerine kıyasla daha uzun süre devam ettiğini gösteriyor.
VAMPİRLERE YÖNELİK İNANIŞ YAYGINDI
Bağımsız arkeolog Nataša Šarkić, LiveScience dergisine yaptığı açıklamada, "Hristiyanlığın kabulünden sonra bile birçok Slav toplumunda kötü ruhlara olan inanç devam etti. Vampirlere yönelik inanış oldukça yaygındı" dedi.
Kazı alanında ilk olarak büyük taşlar fark edildi. Başlangıçta bunların yakındaki bir duvardan düştüğü düşünülse de detaylı analizler, iskeletin başının kesildiğini ve kafatasının bedenin farklı bir noktasına yerleştirildiğini ortaya çıkardı.
DİRİLMESİNDEN KORKULMUŞ OLABİLİR
Araştırmalara göre, iskeletin bacaklarının da yerinden çıkarılmış olabileceği belirlendi. Bu tür uygulamaların, mezara gömülen kişinin hayattayken toplum tarafından "sapkın bir birey" olarak görüldüğünü ve ölümünden sonra tekrar dirilmesinden endişe duyulduğunu gösterdiği düşünülüyor.
Ayrıca, iskelette yapılan incelemeler, adamın yaşamı boyunca şiddet dolu olaylara maruz kaldığını ortaya koydu. Kafatasında ölümcül darbeler olduğu belirlenen iskeletin, büyük olasılıkla öldürüldüğü anlaşıldı.
BÖLGEDE BENZER MEZARLAR DA BULUNDU
Bu, Hırvatistan’da keşfedilen ilk Ortaçağ 'vampir' mezarı değil. 2024 yılında Rašaška sahasının kuzeybatısındaki Pakrac’ın Eski Kent bölgesinde de benzer bir gömüye rastlandı. Burada bulunan kişi süslü bir tahta tabuta yerleştirilmiş, ancak onun da başı kesilmişti.
Her iki mezar da, dönemin halk inanışları doğrultusunda ölünün dirilmesini engellemek amacıyla baş kesme geleneğinin yaygın olduğunu gösteriyor.
BÖLGE TARİH BOYUNCA ÖNEMLİ YERLEŞİM ALANIYDI
Rašaška, erken Ortaçağ’da Kudüs’ün efsanevi Süleyman Tapınağı’ndan esinlenen Tapınak Şövalyeleri’nin büyük bir yerleşimine ev sahipliği yapıyordu. Daha sonra bölge, St. John Şövalyeleri’nin kontrolüne geçti ve 15. yüzyılda yerel soylular tarafından ele geçirildi.
Arkeologlar, bu keşiflerin Ortaçağ halklarının ölüm sonrası inançlarına dair önemli ipuçları sunduğunu ve gelecekte daha fazla benzer mezarın bulunabileceğini belirtildi.