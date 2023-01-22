Arılarda endişelendiren hareketlilik: En son Çernobil'de yaşandı

Arıcılar bu durumu yıllardır yaşamadıklarını belirtip “En son Çernobil’den sonra böyle bir şey görmüştük” ifadelerini kullanırken kovanlarında kümelenmeyen arıların yiyecek ihtiyacı için Ocak ayının sonuna doğru kovanları açıp arı keki koyuyor.