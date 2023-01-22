Arılarda endişelendiren hareketlilik: En son Çernobil'de yaşandı
Kurak ve yağışsız geçen kara kışın ortasında adeta bahar havasının hüküm sürdüğü Gümüşhane’de arılar da kuraklıktan etkilendi. Sıcak havada kovanlarından çıkan arılara yiyecek takviyesi yapılıyor.
Karasal iklimin hüküm sürdüğü Gümüşhane, ülke genelinde etkili olan kuraklığı en yüksek oranda yaşayan illerden birisi. Barajların çekilerek enerji üretimini sekteye uğrattığı Gümüşhane’de dağların zirvelerinde bile kardan eser yok.
Hava sıcaklığının gündüzleri 10 dereceyi geçtiği Gümüşhane’de kovandan çıkmaması gereken arılar bahar aylarındaki gibi kovanlarını terk etmeye başladı.
Normal zamanda kar altında kalması gereken kovanların ısınması sonucu içindeki arılar kümelenmek yerine dışarı çıkıp uçuşmaya başlayınca kovanının içindeki besinleri bitme noktasına geldi.
Arıcılar bu durumu yıllardır yaşamadıklarını belirtip “En son Çernobil’den sonra böyle bir şey görmüştük” ifadelerini kullanırken kovanlarında kümelenmeyen arıların yiyecek ihtiyacı için Ocak ayının sonuna doğru kovanları açıp arı keki koyuyor.