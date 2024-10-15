Ardahan'da Tarihi Eser Operasyonu: 8 Gözaltı

Ardahan'da ekipler tarafından yapılan tarihi eser operasyonunda toplamda 8 kişi gözaltına alındı.

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Ardahan'da Tarihi Eser Operasyonu: 8 Gözaltı

Ardahan’da jandarma ekiplerince düzenlenen tarihi eser operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı.
Ardahan’da jandarma ekiplerince tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyon düzenledi. Ekipler, kent genelinde yürütülen çalışmalar sonucunda 8 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.
Yapılan operasyonda jandarma ekipleri, tarihi eser kaçakçılığına ilişkin teknik ve fiziki takip gerçekleştirdi. Bu takipler sonucunda, şahısların adreslerine baskın düzenlendi. Adreslere yapılan operasyonlarda, 8 firavun figürü, 58 bronz sikke, 2 haç figürü, 5 insan figürlü obje, 1 oval taş, 1 ruhsatsız tabanca ve 46 fişek, 1 dizüstü bilgisayar, çok sayıda balyoz, çekiç, demir keski, yer etüt cihazı, jeneratör ve projektör gibi malzemeler ele geçirildi.
Yakalanan 8 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA

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