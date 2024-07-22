Ardahan'da Arap Tavşanı Görüntülendi! Nesli Tehlike Altında...

Nesli tehlike altındaki Arap tavşanı, Ardahan'ın Göle ilçesinde görüntülendi. Göle Ovası'nda görüntülenen Arap tavşanı, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Son Güncelleme:
Ardahan'da Arap Tavşanı Görüntülendi! Nesli Tehlike Altında...

Ardahan’ın Göle ilçesinde Fatih Şirin, Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği’nin (IUCN) "kırmızı" listesinde bulunan Arap tavşanını, Göle Ovası’nda cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Genellikle geceleri ortaya çıkan, ayakları kanguruya, gövdesi ise fareye benzeyen Arap tavşanını ovada hayvanlarını otlatan vatandaşlardan Fatih Şirin fark etti.

İlk çekim yaptığında ne olduğunu anlamayan Şirin, daha sonra Arap tavşanı olduğunu öğrendiğini söyleyerek bu bölgede ilk defa bu hayvana rastlandığını dile getirdi.

Türünün tehlike altında olduğu düşünülen Arap tavşanı; kanguru gibi ayakları, tavşan gibi kulakları, fare gibi gövdesiyle dikkat çekiyor.

Kaynak: AA

Son Güncelleme:
Hatay'da Panik Anları! Sıcaklıklar 45 Dereceyi Aştı, Her Yeri Yılan Sardı Sıcaklıklar 45 Dereceyi Aştı, Her Yeri Yılan Sardı
Lüks Restoranlarda Sucuk Böyle Pişiriliyor ve Lokum Bile Yanında Daha Sert Kalıyor Lüks Restoranlarda Sucuk Böyle Pişiriliyor ve Lokum Bile Yanında Daha Sert Kalıyor
Başvuranlara 1500 TL Para İadesi Yapılıyor : Son Başvuru Tarihini Kaçırmadınız Başvuranlara 1500 TL Para İadesi Yapılıyor : Son Başvuru Tarihini Kaçırmadınız
Kışlık Menemen Ekşiyor Mu? Böyle Hazırlanırsa Asla Ekşime Sorunu Olmuyor Kışlık Menemen Ekşiyor Mu? Böyle Hazırlanırsa Asla Ekşime Sorunu Olmuyor
ÇOK OKUNANLAR
İstanbulluları Serinleten Haber! Meteoroloji Tarih Verdi, Sıcaklıklar Çakılacak Meteoroloji Tarih Verdi, Sıcaklıklar Çakılacak!
İşte MHP'nin Hedef Aldığı O 154 İsim: Listede Olmayan Yok! Siyasetçiler, Gazeteciler, Hukukçular... İşte MHP'nin Hedef Aldığı O 154 İsim
Merkez Bankası Açıkladı, Dolar Kurunda Beklentiler Değişti: Yıl Sonu Dolar Kuru Ne Kadar Olacak? Yıl Sonu Dolar Kuru Ne Kadar Olacak?
Emekli Maaşlarında Fark ödemesi Tarihi Netleşti SGK, Zam Farkı ödemesinin Tarihini Açıkladı
Emeklinin Zamlı Maaş Farkları Ne Zaman Hesaplara Yatacak? Çifte Ödeme Alacaklar! Emeklinin Zamlı Maaş Farkları Ne Zaman Hesaplara Yatacak?