Ardahan Beyaz Gelinliğini Giydi

Ardahan'da gece saatlerinde hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte kent patlama mevsimin ilk karı yağdı. Ardahan'da yoğun kar yağışının ardından Meteoroloji'nin uyarıları etkili oldu. Ardahan'ın Damal ile Posof ilçeleri arasında bulunan 2 bin 550 rakımlı Ulgar Dağı'nda kar yağışı ve tipi nedeniyle onlarca tır mahsur kaldı.

Ardahan'da beklenen kar yağışı, gece saatlerinde başlama başladı. Hava sıcaklığının eksi 1'e düşmesiyle birlikte kentte etkili olan sağa, yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışının şiddetlenmesiyle birlikte otomobiller, ağaçlar ve kentin yüksek kesimleri beyaza büründü. Ekipler tarafından kar küreme ve tuzlama araçları kar yağışının büyümesi ve buzlanma ihtimaline karşı şehrin ana arterlerinde ve yüksek noktalarda çalışmaya başladı.

Bu yıl kar yağışının geçen yıllara göre erken yağış olduğunu söyleyen Aykut Yıldız, ''Ardahan'da 3 saatlik sağanak yağış etkiliydi. Dün gece dağlara kar yağdı. Bugün şehir merkezinde kar düştü. Geçen yıllara göre orantı bu yıl daha erken kar yağdı. Kar yağışı sonrasında otomobiller ve ağaçlar kar kapladı'' dedi.

Kaynak: İHA