Araştırma: Eşlerini en çok aldatan meslekler ortaya çıktı
Yapılan yeni bir araştırmaya göre her beş çalışandan biri eşine sadık değil. Araştırmada, hangi meslek gruplarının eşlerini daha sık aldattıkları da ortaya çıktı.
Ekim 2023’te yapılan bir araştırmaya göre; insanlar en çok iş yerinde eşlerini aldatıyor. Yapılan çalışmada ilişkilerin yüzde 85’inin işte gerçekleştiği ortaya çıkarken her beş çalışandan biri eşine sadakatsiz.
Özellikle profesyonel bir ortam olmasına rağmen iş yerlerinde aldatma hikâyelerinin sıklığının nedeni olarak, günlük stresten kurtulmak istemek görülüyor.
Sözcü gazetesinde yer alan habere göre; araştırmada, "Herkesin kendini en iyi şekilde sergilediği, birlikte öğle yemeği yediği ve düzenli kahve molaları verdiği bir yer olan iş yeri, inkar edilemez bir şekilde ilişkilerin gelişmesi için verimli bir zemin görevi görüyor" deniliyor.
Yapılan ankete göre; fiziksel ilişkilerin yanı sıra duygusal ilişkiler de oldukça yaygın; bu da insanların işlerinin yoğunluğunu ve zorluklarını anlayan meslektaşlarına ilgi duyduğunu gösteriyor.
Araştırmacılar, "Satış sektöründe çalışan kişiler, iş yerinde ilişki yaşadıklarını kabul eden yüzde 14,5’lik çarpıcı bir oranla en çok aldatanlar arasında yer alıyor. Genellikle düzensiz çalışma saatleri ve çok sayıda düzenlenen etkinlik sadakatsizliğin ana üreme alanı olarak ön planda" dedi.
İş yerinde en çok aldatan meslek gruplarından biri de yüzde 13,7 oranla akademisyenler çıktı. Profesörler, öğretmenler ve okutmanlar… Üçüncü sırada da sağlık çalışanları yer aldı.
Araştırmacılar, "Uzun ve öngörülemeyen çalışma saatleri, gece acil vardiyaları ve aşırı stres nedeniyle sıkıntı çeken sağlık profesyonelleri, aynı alanda çalışan ve onların günlük mücadelelerini anlayan biriyle teselli arayabilir" dedi.
Aldatma konusunda öne çıkan meslek grupları şöyle:
1. Satış
2. Öğretmen, akademisyen
3. Sağlık hizmeti
4. Taşımacılık ve lojistik
5. Etkinlik yönetimi
6. Mühendislik ve imalat
7. İnşaat
8. Muhasebe, bankacılık ve finans
9. IT
10. Silahlı kuvvetler