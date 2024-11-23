Aralık Ayında Sakın Domates Yemeyin: Sebebini Duyunca Çöpe Atacaksınız

Hepimiz biliyoruz ki, her şeyin zamanı olduğu gibi, sebze ve meyvelerin de bir mevsimi var. Yazın keyifle tükettiğimiz domates, kış aylarında sofralarımızdan eksik olmasa da, bu durum sağlığımız için bazı riskler taşıyor. Uzmanlar kış aylarında domates yerine, mevsiminde yetişen ve daha sağlıklı olan sebzeleri tercih etmenin daha doğru olduğunu belirtiyor.