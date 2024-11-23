Aralık Ayında Sakın Domates Yemeyin: Sebebini Duyunca Çöpe Atacaksınız
Domates, kış aylarında sofralarımızdan eksik olmasa da, bu durum sağlığımız için bazı riskler taşıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Hepimiz biliyoruz ki, her şeyin zamanı olduğu gibi, sebze ve meyvelerin de bir mevsimi var. Yazın keyifle tükettiğimiz domates, kış aylarında sofralarımızdan eksik olmasa da, bu durum sağlığımız için bazı riskler taşıyor. Uzmanlar kış aylarında domates yerine, mevsiminde yetişen ve daha sağlıklı olan sebzeleri tercih etmenin daha doğru olduğunu belirtiyor.
SERA DOMATESİNİN TEHLİKELERİ
Doğal güneş altında yetişen domateslerin yerini, seralarda yapay ışık altında yetiştirilenler alıyor. Bu durum, domatesin tadını ve aromasını olumsuz etkiliyor.
Seralarda yetiştirilen domateslerin daha hızlı büyümesi ve daha uzun süre dayanması için çeşitli kimyasal maddeler kullanılıyor. Bu kimyasallar, uzun vadede sağlığımıza zarar verebiliyor.
Serada yetişen domatesler, doğal ortamda yetişenlere göre daha az vitamin ve mineral içeriyor.
Özellikle yurt dışından gelen domateslerin uzun nakliye süreçleri, karbon ayak izini artırıyor ve çevreye zarar veriyor.
KIŞIN DOMATES YEMEYİN
Kimyasal kalıntılar, sağlığımız için ciddi riskler taşıyor. Özellikle böbrek ve karaciğer gibi organlarımızı olumsuz etkileyebilir.
Kışın tükettiğimiz domatesler, yazın tükettiklerimiz kadar besleyici değil.
Uzun mesafelerden taşınan domatesler, karbon emisyonunu artırıyor ve çevre kirliliğine neden oluyor.