Aralık Ayında Budanması Gereken Bitkiler! Daha İyi Gelişiyorlar

Lavanta



Lavanta bitkisi, düzenli budama gerektiren bir bitkidir. Aralık ayında lavantayı budayarak hem formunu koruyabilir hem de daha yoğun bir çiçeklenme sağlayabilirsiniz. Ancak çok derin kesimlerden kaçınarak bitkinin kök yapısını koruduğunuzdan emin olun.

Ortanca



Ortancalar, kış aylarında budandığında bahar aylarında çok daha güzel çiçekler açar. Eski çiçek saplarını ve zayıf dalları temizlemek yeterli olacaktır. Ancak, ortancanın türüne göre budama zamanının değişebileceğini unutmayın.