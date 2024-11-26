Aralık Ayında Budamanız Gereken 4 Ağaç ve Bitki: Seneye Daha Hazlı Büyümesi İçin Mutlaka Yapın

İşte Aralık ayında budanması gereken bazı önemli bitki ve ağaç türleri:

Gül Çalıları: Gül çalıları, kışa dayanıklı olmalarına rağmen, ölü veya hastalıklı dalların budanmasıyla daha sağlıklı hale gelirler. Bu sayede ilkbaharda daha bol çiçek açarlar.

Çit Bitkileri: Özellikle yaprak döken çit bitkileri, kıştan önce budanarak daha sık ve düzgün bir görünüm kazanır.

Meyve Ağaçları: Elma, armut gibi bazı meyve ağaçları, kışın dinlenme dönemine girmeden önce budanabilir. Ancak, budama işlemi için mutlaka bir uzman danışmanız önemlidir.

Süs Çalıları: Forsythia, kızılcık gibi süs çalıları, kış sonunda veya erken ilkbaharda çiçek açan türler için budama işlemi genellikle ilkbahara bırakılır. Ancak, ölü veya hastalıklı dallar yılın herhangi bir zamanında budanabilir.