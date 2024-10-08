Araçların Ön Camındaki Küçük Siyah Noktaların Sırrı Çözüldü: Herkes Desen Sanıyordu

Aynı zamanda, bu siyah noktalar güvenlik açısından da fayda sağlıyor. Panelin merkezine doğru küçülen noktalar, "merceklenme" olarak bilinen optik bozulmayı azaltmaya yardımcı oluyor. Bu sayede, sıcaklık değişimleri ön camda eşit olmayan kırılmalara neden olmaz ve görüntü daha net bir şekilde sunulur.