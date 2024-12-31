Araç Sahiplerinin Çoğu Bilmiyor: Arabada Arka Koltuktaki Gizli Düğmenin Amacı Bakın Neymiş

BAGAJI İÇERİDEN AÇMANIN YOLU

Arka koltuğunuzu yatırdığınızda, araçta bir bagaj alanı göreceksiniz. Bagajın iç kısmında, göz hizasında bir düğme bulunur. Bu, aslında bir tür içerden bagaj açma butonudur. Dışarıdan bagajı açtığınız gibi, bu düğme sayesinde içeriden de bagajı açabilir ve aracınızdan çıkabilirsiniz.

Bu özellik, özellikle kapıların ya da camların açılmadığı acil durumlarda, araçtan güvenli bir şekilde çıkmanıza olanak tanır. Kaza anında dışarıya çıkmanız gerektiğinde bu düğme, size büyük bir kolaylık sağlayabilir.