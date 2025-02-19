Araç Sahiplerine ‘Şubat’ Uyarısı! Mart Ayı Gelmeden Arabanıza Bu İşlemleri Mutlaka Uygulayın
Mevsim geçişlerinde aracınızın performansını ve dayanıklılığını artırmak için bakım yapmak oldukça önemlidir.
Kaynak: Haber Merkezi
İlkbaharın yaklaşmasıyla birlikte, aracınızı sıcak havalara hazır hale getirmek için Şubat ayından itibaren bazı temel kontrolleri yapmalısınız. İşte aracınızı bahara hazırlamanın en etkili yolları…
1. KIŞIN BİRİKEN KİRLERDEN KURTULUN
Kış aylarında aracın gövdesinde, tabanında ve tekerlek yuvalarında biriken tuz, kum ve kirler zamanla boyaya zarar vererek korozyona neden olabilir. Özellikle karla mücadelede kullanılan kimyasallar, metal aksamların paslanmasına yol açabilir. Bu nedenle aracınızı detaylı bir şekilde temizletmek, bahara hazırlık sürecinin ilk adımıdır.
NE YAPILMALI?
-Araç altınızı ve çamurlukları basınçlı su ile temizleyin.
-Boyayı korumak için cila veya koruyucu kaplama yaptırmayı düşünebilirsiniz.
-İç mekanın temizliği için klima menfezlerini ve koltukları da hijyenik hale getirin.
2. İÇ MEKAN TEMİZLİĞİ YAPIN
Kış boyunca aracınızın içinde toz, çamur ve fazla eşya birikmiş olabilir. Bahar aylarına tertemiz bir araçla giriş yapmak için iç mekan temizliği yapmalısınız.
İç mekan temizliği için öneriler:
-Gereksiz eşyaları ve çöpleri araçtan çıkarın.
-Halı ve paspasları yıkayın veya değiştirin.
-Torpido gözü ve bagajı düzenleyin.
-Klima sisteminizi temizleyerek bahar alerjilerinden korunabilirsiniz.
3. SİSTEM, MEKANİZMA VE SIVILARI KONTROL EDİN
Aracınızın güvenli ve sorunsuz bir şekilde çalışması için motor, aydınlatma ve sıvı kontrollerini ihmal etmemelisiniz. Kış şartları, motor yağı ve diğer sıvılar üzerinde ekstra yük oluşturur, bu nedenle ilkbahara girmeden önce bazı değişiklikler yapmanız önerilir.
DİKKAT ETMENİZ GEREKELER:
-Motor Yağı: Kışın aşırı sıcaklık değişimleri motor yağına zarar verebilir. Yağ değişim zamanınız geldiyse vakit kaybetmeden değiştirin.
-Fren Sıvısı ve Hidrolik Yağı: Düşük sıcaklıklar fren sisteminizin performansını etkileyebilir. Seviyeleri kontrol edin.
-Silecek Suyu ve Antifriz: Bahar yağmurlarına karşı silecek suyunun dolu olduğundan emin olun. Antifrizi ise yaz aylarına uygun bir seviyeye getirin.
-Farlar ve Aydınlatmalar: Kışın kısa günler nedeniyle sık kullanılan farlarınızı ve sinyallerinizi kontrol edin.
4. YAZ LASTİKLERİNE GEÇİŞ İÇİN HAZIRLIK YAPIN
Kış lastikleri soğuk hava koşullarına uygun olduğu için sıcak havalarda performans kaybı yaşanabilir. Bu nedenle hava sıcaklığı 7°C'nin üzerine çıkmaya başladığında yaz lastiklerine geçiş yapmalısınız.
LASTİK KONTROLÜNDE DİKKAT ETMENİZ GEREKENLER:
-Diş derinliğini kontrol edin.
-Lastik basınçlarını üretici tavsiyesine göre ayarlayın.
-Hasar veya aşınma olup olmadığını inceleyin.
BAHAR İÇİN ARACINIZI ŞİMDİDEN HAZIRLAYIN
Şubat ayında yapacağınız bu kontroller ve bakımlar, aracınızın bahar aylarında sorunsuz çalışmasını sağlayacaktır. Hem konforlu hem de güvenli bir sürüş deneyimi için aracınızı mevsim geçişlerine uygun hale getirebilirsiniz.