Araç Sahiplerine ‘Şubat’ Uyarısı! Mart Ayı Gelmeden Arabanıza Bu İşlemleri Mutlaka Uygulayın

İlkbaharın yaklaşmasıyla birlikte, aracınızı sıcak havalara hazır hale getirmek için Şubat ayından itibaren bazı temel kontrolleri yapmalısınız. İşte aracınızı bahara hazırlamanın en etkili yolları…

1. KIŞIN BİRİKEN KİRLERDEN KURTULUN

Kış aylarında aracın gövdesinde, tabanında ve tekerlek yuvalarında biriken tuz, kum ve kirler zamanla boyaya zarar vererek korozyona neden olabilir. Özellikle karla mücadelede kullanılan kimyasallar, metal aksamların paslanmasına yol açabilir. Bu nedenle aracınızı detaylı bir şekilde temizletmek, bahara hazırlık sürecinin ilk adımıdır.

NE YAPILMALI?

-Araç altınızı ve çamurlukları basınçlı su ile temizleyin.

-Boyayı korumak için cila veya koruyucu kaplama yaptırmayı düşünebilirsiniz.

-İç mekanın temizliği için klima menfezlerini ve koltukları da hijyenik hale getirin.