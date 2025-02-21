Araç Kullananlar Dikkat! Kazaların En Çok Yaşandığı Gün ve Saatler Belli Oldu

EN ÇOK ÖLÜMLÜ KAZALAR BU GÜNLERDE OLUYOR

Ancak, en çok kazanın yaşandığı gün cuma olmasına rağmen, en çok ölümlü kazaların yaşandığı gün cumartesi olarak belirlendi. Bu durum, hafta sonu trafiğinde sürücülerin daha dikkatli olması gerektiğini gösterdi.