Araç Kullananlar Dikkat! Kazaların En Çok Yaşandığı Gün ve Saatler Belli Oldu
Emniyet Genel Müdürlüğü ve TÜİK’in hazırladığı “Trafik Kaza İstatistikleri” raporuna göre trafik kazalarının en çok yaşandığı gün ve saatler belli oldu.
Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye genelinde meydana gelen trafik kazalarına ilişkin son veriler açıklandı. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) iş birliğiyle hazırlanan “Trafik Kaza İstatistikleri” raporunda, kazaların en çok yaşandığı gün ve saatler dikkat çekti.
EN ÇOK KAZA CUMA GÜNÜ GERÇEKLEŞİYOR
Rapora göre, trafik kazalarının en çok yaşandığı gün Cuma olarak öne çıktı. Tüm kazaların yaklaşık yüzde 15’i cuma günleri meydana gelirken, bu günü yüzde 13,8 oranıyla çarşamba günü takip etti.
EN ÇOK ÖLÜMLÜ KAZALAR BU GÜNLERDE OLUYOR
Ancak, en çok kazanın yaşandığı gün cuma olmasına rağmen, en çok ölümlü kazaların yaşandığı gün cumartesi olarak belirlendi. Bu durum, hafta sonu trafiğinde sürücülerin daha dikkatli olması gerektiğini gösterdi.
GÜNÜN HANGİ SAATLERİNDE KAZA RİSKİ DAHA YÜKSEK?
Trafik kazalarının saatlere göre dağılımına bakıldığında:
Yüzde 65,9’u gündüz saatlerinde,
Yüzde 31,8’i gece saatlerinde,
Yüzde 2,3’ü ise alacakaranlıkta meydana geldi.
Geçmiş yıllarda yayınlanan raporlarda, özellikle 17.00-18.00 saatleri arasında trafik kazalarının yoğunlaştığı görülüyordu. Ancak son yayımlanan raporda bu detaylı saat aralığı bilgisi yer almadı.