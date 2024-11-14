Arabanın Silecekleri İz Bırakıyorsa Hemen Bunu Yapın: Herkesin Evinde Bulunuyor

SİLECEKLER NASIL TEMİZLENİR?

Silecekleri daha etkili temizlemek için araçtan çıkarmanız önerilir. Bu sayede tüm yüzeye ulaşabilir ve daha detaylı bir temizlik yapabilirsiniz.

Sileceklerin lastik dudaklarında biriken kirleri ve kalıntıları dikkatlice temizleyin. Bu işlem için yumuşak bir bez ve çok amaçlı temizleyici veya cam temizleyici kullanabilirsiniz.