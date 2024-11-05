Arabanın Ön Camına Sürünce Buğu Yapmasını Engelliyor: Ne Leke Ne Yağmur İzi Bırakıyor
Arabayı kullanırken ön camdaki buğulanma, görüşü oldukça zorlaştırabilir. Neyse ki, bu sorun için oldukça pratik bir çözüm mevcut. Bu basit teknikle, buğulanma sorununu önleyebilir ve yola devam edebilirsiniz.
Kaynak: Haber Merkezi
Camın buğulanmasının nedeni, sıcak ve soğuk hava arasındaki ısı farkının camda su buharı oluşturmasıdır. Bu buhar, camda birikerek küçük su damlacıklarına dönüşür ve çözülmesini engeller. Arabayı kullanırken ön camdaki buğulanma, görüşü engellerken kazalara da davetiye çıkartabilir. Bu durumun oluşmasını engellemek meğer çok kolaymış.
Nasıl mı? Patates, nemi emme özelliğine sahiptir. Patatesi bölüp camın üzerine hafifçe sürün. Patatesin içinde bulunan nişasta, camın yüzeyinde ince bir tabaka bırakacak ve bu da camın buğulanmasını engelleyecek.
Bu basit yöntemi uygularken camda iz kalmaması için dikkatli olmanız gerekir. Bu kolay uygulama sayesinde, buğusuz ve net bir sürüş keyfi sizi bekliyor.