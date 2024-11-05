Arabanın Ön Camına Sürünce Buğu Yapmasını Engelliyor: Ne Leke Ne Yağmur İzi Bırakıyor

Camın buğulanmasının nedeni, sıcak ve soğuk hava arasındaki ısı farkının camda su buharı oluşturmasıdır. Bu buhar, camda birikerek küçük su damlacıklarına dönüşür ve çözülmesini engeller. Arabayı kullanırken ön camdaki buğulanma, görüşü engellerken kazalara da davetiye çıkartabilir. Bu durumun oluşmasını engellemek meğer çok kolaymış.