Arabanın Kapısına Vazelin Sürmek Bakın Ne İşe Yarıyor: Ucuz Ürünle Milyonluk Etki
Vazelin, arabanızın iç kısmını korumak ve yenilemek için kullanabileceğiniz basit ve etkili bir üründür. Düzenli olarak uygulandığında, aracınızın iç kısmının yeni gibi parlamasını sağlayabilirsiniz.
Kaynak: Haber Merkezi
Cilt bakımından kozmetik sektörünün vazgeçilmezlerinden biri olan vazelin, aslında otomobil bakımında da oldukça etkili bir çözüm sunuyor. Evde kolaylıkla bulabileceğiniz bu basit ürün, arabanızın iç kısmındaki birçok sorunu çözebilir ve aracınıza yepyeni bir görünüm kazandırabilir.
Araba içindeki plastik parçalar zamanla matlaşabilir ve çatlayabilir. Vazelin, bu yüzeylere uygulandığında nemli kalmalarını sağlar, parlaklıklarını korur ve çatlak oluşumunu engeller.
Arabanızda deri döşemeler varsa, vazelin onları güneşin zararlı etkilerinden korur ve çatlama riskini azaltır. Ayrıca vazelin torpidodaki küçük çatlakları onarır ve yüzeyi doldurarak görünümünü iyileştirir.
VAZELİN İLE ARABA BAKIMI NASIL YAPILIR?
Uygulama yapmadan önce, vazelin uygulayacağınız yüzeyi iyice temizleyin.
Temiz ve kuru yüzeye az miktarda vazelin sürün ve yumuşak bir bezle dairesel hareketlerle yayın.
Vazelinin yüzeye iyice nüfuz etmesi için birkaç dakika bekleyin.
Fazla vazelini temiz bir bezle silerek yüzeyi temizleyin.
Vazelin, plastik ve deri yüzeyler için uygundur. Ancak cam, metal veya kumaş yüzeylerde kullanılmamalıdır. Öte yandan çok fazla vazelin kullanmak, toz tutmasına neden olabilir. Bu nedenle az miktarda kullanmaya dikkat edin.