Arabanın Farlarına Diş Macunu Sürmek Bakın Ne İşe Yarıyor: Öğrenince Hep Süreceksiniz
Süslü veya pahalı araba temizleme kitlerine artık para vermenize gerek kalmayacak. Aracınızın farlarına az miktarda diş macunu sürerek ve yumuşak bir bezle dairesel hareketlerle silerek farlarınızı pırıl pırıl yapabilirsiniz.
Kaynak: Haber Merkezi
Gece sürüşlerinde farlarınızın kirli ve buğulu olması, hem sizin hem de karşıdan gelen araçların güvenliğini tehlikeye atabilir. Neyse ki, bu sorunu çözmek için en etkili yöntem ortaya çıktı. Aracınızın farlarına az miktarda diş macunu sürerek ve yumuşak bir bezle dairesel hareketlerle silerek farlarınızı pırıl pırıl yapabilirsiniz.
Bu yöntem, farlarınızın yeni gibi parlamasını sağlayacak ve görüşünüzü netleştirecektir. Diş macunundaki aşındırıcı özellikler, farlardaki kiri ve buğuyu etkili bir şekilde temizler.
ARABAYI BÖYLE PARK EDİN
Soğuk kış günlerinde buz tutan ön camla uğraşmak kimseyi mutlu etmez. Bu sorunu çözmek aracınızı doğuya bakacak şekilde park edin. Sabah güneş doğarken, aracınızın ön camı doğrudan güneş ışınlarına maruz kalacak ve bu sayede buz daha hızlı çözülecektir. Böylece, sabah işe gitmek için acele ederken buz çözücü kullanmaya gerek kalmadan yola çıkabilirsiniz.