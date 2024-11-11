Arabanın Farlarına Diş Macunu Sürmek Bakın Ne İşe Yarıyor: Öğrenince Hep Süreceksiniz

Gece sürüşlerinde farlarınızın kirli ve buğulu olması, hem sizin hem de karşıdan gelen araçların güvenliğini tehlikeye atabilir. Neyse ki, bu sorunu çözmek için en etkili yöntem ortaya çıktı. Aracınızın farlarına az miktarda diş macunu sürerek ve yumuşak bir bezle dairesel hareketlerle silerek farlarınızı pırıl pırıl yapabilirsiniz.