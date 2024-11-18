Arabanın Dikiz Aynasına Poşet Geçirin Farkı Görün: İlk Kez Duyacaksınız

Bu yöntem için pahalı ekipmanlara ihtiyacınız yoktur. Evde bulunan herhangi bir poşet bu iş için yeterlidir.

Aracınızın camlarını tamamen korumak için rüzgar şeytanları kullanabilirsiniz. Bu örtüler, geceleri aracınızın camlarını kaplayarak kar ve buzlanmayı önler.

Eğer aracınızın camları zaten buzlanmışsa, piyasada bulunan buz çözücü spreyleri kullanabilirsiniz. Bu spreyler, camdaki buzu hızlıca eritir ve çizilme riskini azaltır.