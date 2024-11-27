Arabanın Camına Limon Sürmek Bu İşe Yarıyor: Etkisini Duyunca Hep Kullanacaksınız

Öncelikle camlarınızı toz ve kirden arındırın. Yarım limon veya patatesle camınızı ovalayın. Nişasta veya limon suyu, cam üzerinde ince bir tabaka oluşturacaktır. Birkaç dakika bekleyip ardından temiz bir bezle silin. Bu yöntem sadece camlar için değil, aynalar ve diğer parlak yüzeyler için de kullanılabilir.