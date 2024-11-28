Arabaların Direksiyonundaki SRS Yazısı Meğer Bu Anlama Geliyormuş: İlk Kez Duyacaksınız

SRS sistemi, araçlardaki güvenlik donanımlarının en önemli parçalarından biridir. Çarpışma anında, hava yastıkları ve emniyet kemerleriyle birlikte çalışarak, sürücü ve yolcuların vücutlarına gelen darbelerin etkisini azaltır ve ciddi yaralanmaların önüne geçer.

SRS IŞIĞI YANINCA NE YAPMAK GEREKİR?

Aracınızın gösterge panelinde yer alan SRS ışığı, sistemde bir sorun olduğunu gösterir. Bu sorun, hava yastıklarındaki bir arızadan, emniyet kemeri sensörlerindeki bir problemden veya sistemin elektrik bağlantısında bir kopukluktan kaynaklanabilir.

Eğer aracınızın SRS ışığı yanıyorsa, bu durumu kesinlikle görmezden gelmemelisiniz. Çünkü bu, bir sonraki kaza durumunda hava yastıklarınızın açılmayabileceği anlamına gelir. Bu durumda yapmanız gerekenler şunlardır:

Aracı Kullanmaya Devam Etmeyin: SRS sistemi arızalıyken araç kullanmak oldukça risklidir.

En Kısa Zamanda Bir Servise Başvurun: Bir yetkili servise giderek sorunun teşhis edilmesini ve gerekli onarımların yapılmasını sağlayın.

Kendinizi ve Sevdiklerinizi Güvene Alın: Araç tamir edilene kadar alternatif bir ulaşım aracı kullanın.