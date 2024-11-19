Arabaların Camında Bulunan Kodlar Meğer Bu İşe Yarıyormuş: İlk Kez Duyacaksınız
Arabalarımızın camlarında yer alan sayılar ve harfler, çoğu zaman gözümüzden kaçan ancak büyük önem taşıyan detaylardır. Bu kodlar, camın üreticisi, türü, güvenlik standartları ve hatta aracın geçmişi hakkında önemli bilgiler verir. Peki, bu gizemli kodlar tam olarak ne anlatıyor?
Kaynak: Haber Merkezi
Araba camlarındaki kodlar, aracın güvenliği ve kalitesi hakkında önemli bilgiler sunar. Bu kodları anlamak, hem araç satın alırken hem de olası sorunlarda doğru kararlar vermenize yardımcı olur.
Araç alırken cam üzerindeki kodları kontrol etmek, aracın geçmişi hakkında önemli bilgiler edinmenizi sağlar. Eğer kodlar orijinal parçalarla uyuşmuyorsa, aracın kaza yapmış olma ihtimali yüksektir. Bu nedenle, özellikle ikinci el araç alırken cam kodlarını dikkatlice incelemeniz önerilir.
CAM ÜZERİNDEKİ KODLAR NEDEN ÖNEMLİ?
Camın, bir kaza durumunda yolcuları koruyacak şekilde üretildiğinin kanıtıdır.
Camın hangi üretici tarafından yapıldığını ve hangi kalite standartlarına uygun olduğunu gösterir.
Aracın orijinal parçalarına sahip olup olmadığını anlamanıza yardımcı olur.
Aracınızın camında herhangi bir hasar oluştuğunda, doğru yedek parçanın seçilmesini sağlar.
Roma rakamına göre camın türünü öğrenebilirsiniz.
I - Güçlendirilmiş ön cam
II - Standart çok katmanlı ön cam
III - İşlenmiş çok katmanlı ön cam
IV Plastik cam
V - Işık geçirgenliği %70'in altında olan diğer camlar (ön cam hariç)
VI - %70'in altında ışık geçirgenliği olan çift cam
"E" harfiyle başlayan kodlar ise ülke kodlarını bize sunar.
"E" harfi ile başlayan kodlar, camın hangi ülkede onaylandığını gösterir. Örneğin, "E1" Almanya, "E37" ise Türkiye'yi temsil eder.
"ECE R43" gibi kodlar, camın Avrupa güvenlik standartlarına uygun olduğunu belirtir.
"AS1", "AS2", "DOT" gibi kodlar ise ABD standartlarını ifade eder.
"CCC E000199" ve "E000039" gibi kodlar, Çin güvenlik standartlarına uygunluğu gösterir.