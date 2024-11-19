Arabaların Camında Bulunan Kodlar Meğer Bu İşe Yarıyormuş: İlk Kez Duyacaksınız

Araba camlarındaki kodlar, aracın güvenliği ve kalitesi hakkında önemli bilgiler sunar. Bu kodları anlamak, hem araç satın alırken hem de olası sorunlarda doğru kararlar vermenize yardımcı olur.

Araç alırken cam üzerindeki kodları kontrol etmek, aracın geçmişi hakkında önemli bilgiler edinmenizi sağlar. Eğer kodlar orijinal parçalarla uyuşmuyorsa, aracın kaza yapmış olma ihtimali yüksektir. Bu nedenle, özellikle ikinci el araç alırken cam kodlarını dikkatlice incelemeniz önerilir.