Arabaların Arka Kapısındaki Küçük Cam Meğer Bu İşe Yarıyormuş: Herkes Süs Sanıyordu
Otomobillerin arka kapılarında yer alan ve "kelebek cam" olarak adlandırılan küçük cammın ne işe yaradığı ortaya çıktı.
Kaynak: Haber Merkezi
Otomobillerin arka kapılarında yer alan ve "kelebek cam" olarak adlandırılan küçük cam parçaları, bazı araçlarda ön kapılarda da karşımıza çıkabiliyor. Bu camların tarihi 1930'lara dayanıyor. O dönem, kelebek kanadı gibi dışa doğru açılabilen yapılarıyla dikkat çekmişlerdi ve havalandırma amacıyla kullanılıyordu. Bu tasarım, o yıllarda otomobil estetiğinde yenilikçi bir yaklaşım olarak kabul edilmişti.
Ancak günümüzde kelebek camları, sabit bir yapıya büründü. Hırsızlık vakalarındaki artış, bu camların artık açılmamasının en önemli nedeni. Önceki yıllarda sıkça duyduğumuz "Aracın kelebek camından girmişler" cümlesi, bu durumun önüne geçilmesi adına otomobil üreticilerini sabit cam üretmeye yönlendirdi.
KELEBEK ZAM NE İŞE YARIYOR?
Araçların tasarımında tekerleklerin konumuna bağlı olarak kapı yapıları öne ya da arkaya daralıyor. Cam kısmı geniş, kapı kısmı ise dar olduğu için her iki camın da açılması mümkün olmuyor. Bu nedenle camlar bölünerek bir taraf kelebek cam olarak kalıyor. Tamamen açılma imkanı bulunmuyor çünkü kapının iç yapısı, camın hareket etmesine engel teşkil ediyor.
Ayrıca, kelebek camlarının kapalı olmalarına rağmen hala cam olarak üretilmeleri, aracın genel havalandırma özelliklerini artırmak ve sürücünün görüş açısını iyileştirmek amacı taşıyor. Bu sayede hem estetik hem de işlevsel bir tasarım unsuru olarak otomobillerdeki yerlerini korumaya devam ediyorlar.