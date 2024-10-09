Arabaların Arka Kapısındaki Küçük Cam Meğer Bu İşe Yarıyormuş: Herkes Süs Sanıyordu

KELEBEK ZAM NE İŞE YARIYOR?

Araçların tasarımında tekerleklerin konumuna bağlı olarak kapı yapıları öne ya da arkaya daralıyor. Cam kısmı geniş, kapı kısmı ise dar olduğu için her iki camın da açılması mümkün olmuyor. Bu nedenle camlar bölünerek bir taraf kelebek cam olarak kalıyor. Tamamen açılma imkanı bulunmuyor çünkü kapının iç yapısı, camın hareket etmesine engel teşkil ediyor.