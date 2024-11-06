Arabalardaki Start-Stop Sistemi Araba Motoruna Zarar Verir mi?

START-STOP SİSTEMİ MOTORA ZARAR VERİR Mİ?

Motorun sık sık çalıştırılması ve durdurulması, marş motoruna ve aküye ekstra yük bindirir. Ancak modern araçlarda kullanılan marş motorları ve aküler, bu yükleri karşılayabilecek şekilde tasarlanmıştır.

Motorun sık sık durması ve çalışması, yağlama sistemine de ek bir yük getirir. Motor yağı, motorun her çalıştırılışında tüm parçaları yağlamak için hızlı bir şekilde dolaşım yapmalıdır. Bu nedenle, start-stop sistemli araçlarda yüksek kaliteli motor yağı kullanılması önemlidir.