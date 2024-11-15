Emniyet Kemerindeki Küçük Düğme Meğer Bu İşe Yarıyormuş

Emniyet kemerindeki bu düğme, ilk bakışta önemsiz gibi görünse de, aslında kemerin düzgün çalışması ve güvenliğimiz için hayati bir role sahiptir. Bu düğme, kemerin kilit dilinin sabit kalmasını sağlayarak, kemerlerin kolayca takılmasını ve güvenli bir şekilde tutunmasını sağlar.