Arabadaki Tutunma Kollarının Asıl Amacı Bakın Neymiş: Duyunca Çok Mantıklı Diyeceksiniz
Hepimizin arabalarda sıkça gördüğü ancak pek de üzerinde durmadığımız bir detay var: Tutunma kolları. Bu kolları genellikle ani frenlerde veya virajlarda dengemizi korumak için kullanırız. Ancak bu kolların asıl amacı, düşündüğümüzden çok daha fazlasıymış...
Kaynak: Haber Merkezi
Arabalarımızın iç tasarımında pek dikkat etmesek de, tutunma kolları aslında oldukça önemli bir role sahiptir. Sadece ani durumlarda tutunmak için değil, aynı zamanda konfor ve erişilebilirlik açısından da büyük faydalar sağlarlar.
TUTUNMA KOLLARININ ASIL AMACI
Kolay Giriş ve Çıkış: Özellikle büyük arabalarda, iç kısma ulaşmak bazen zor olabilir. Tutunma kolları, araca binip inerken vücudumuzu destekleyerek bu süreci kolaylaştırır.
Güvenlik Hissi: Evet, ani durumlarda tutunmak için kullanabiliriz ancak asıl amaç, psikolojik olarak bize güvenlik hissi vermektir.
Erişilebilirlik: Yaşlılar, engelliler veya hamileler gibi hareket kabiliyeti sınırlı kişiler için tutunma kolları, araç içinde daha rahat bir pozisyon almalarını sağlar. Tıpkı evlerdeki banyo tutunma yerleri gibi, araç içinde de güvenli bir tutunma noktası sunar.
SÜRÜCÜ KOLTUĞUNDA NEDEN YOK?
Sürücüler için en önemli güvenlik unsuru emniyet kemeri olduğu için, ek bir tutunma noktasına ihtiyaç duyulmaz. Sürücüler, direksiyonu kullanarak kendilerini sabitleyebilirler. Ayrıca sürücü koltuğundaki bir tutunma kolu, sürücünün dikkatini dağıtarak güvenliği tehlikeye atabilir.