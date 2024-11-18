Arabadaki Tutunma Kollarının Asıl Amacı Bakın Neymiş: Duyunca Çok Mantıklı Diyeceksiniz

TUTUNMA KOLLARININ ASIL AMACI

Kolay Giriş ve Çıkış: Özellikle büyük arabalarda, iç kısma ulaşmak bazen zor olabilir. Tutunma kolları, araca binip inerken vücudumuzu destekleyerek bu süreci kolaylaştırır.

Güvenlik Hissi: Evet, ani durumlarda tutunmak için kullanabiliriz ancak asıl amaç, psikolojik olarak bize güvenlik hissi vermektir.

Erişilebilirlik: Yaşlılar, engelliler veya hamileler gibi hareket kabiliyeti sınırlı kişiler için tutunma kolları, araç içinde daha rahat bir pozisyon almalarını sağlar. Tıpkı evlerdeki banyo tutunma yerleri gibi, araç içinde de güvenli bir tutunma noktası sunar.