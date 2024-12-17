Arabada Egzozdan Çıkan Duman Rengine Dikkat! Mavi, Beyaz, Siyah: Hangi Renk Hangi Sorun Demek?

BEYAZ DUMAN

Özellikle soğuk havalarda gözlemlenen beyaz duman, genellikle su buharıdır ve endişe edilecek bir durum değildir. Ancak, bu duman sürekli ve yoğunsa, soğutma sıvısının yanma odasına karıştığı anlamına gelebilir. Bu durum, motorunuz için ciddi bir sorun olabilir.