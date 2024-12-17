Arabada Egzozdan Çıkan Duman Rengine Dikkat! Mavi, Beyaz, Siyah: Hangi Renk Hangi Sorun Demek?
Egzoz dumanının rengi, motorunuzun sağlığı hakkında önemli ipuçları verir. Arabaların egzozlarından çıkan duman renklerinin meğer bir anlamı varmış. Peki hangi renk hangi sorun demek? İşte detaylar...
Kaynak: Haber Merkezi
Arabanızın egzozundan çıkan duman, sanki aracınızın size bir mesaj gönderiyormuş gibi düşünebilirsiniz. Bu mesaj, aracınızın motorunda olup bitenler hakkında önemli bilgiler taşır. Sağlıklı bir motorun egzoz gazı genellikle renksizdir. Egzoz dumanının rengi, motorunuzun sağlığı hakkında size ipuçları verir. Peki, bu renkler ne anlama geliyor? İşte detaylar...
MAVİ VE GRİ DUMAN
Egzozdan mavi veya gri duman çıkması, genellikle motor yağının yanma odasına sızdığı anlamına gelir. Bu durum, genellikle subap contalarının veya piston segmanlarının aşınmasından kaynaklanır. Dizel araçlarda ise bozuk enjektörler de bu duruma neden olabilir.
BEYAZ DUMAN
Özellikle soğuk havalarda gözlemlenen beyaz duman, genellikle su buharıdır ve endişe edilecek bir durum değildir. Ancak, bu duman sürekli ve yoğunsa, soğutma sıvısının yanma odasına karıştığı anlamına gelebilir. Bu durum, motorunuz için ciddi bir sorun olabilir.
SİYAH DUMAN
Egzozdan siyah duman çıkması, yakıt karışımında bir sorun olduğunu gösterir. Fazla yakıt veya yetersiz hava, siyah dumanın nedenleri arasında yer alır. Bu durumda, hava filtresini kontrol etmek, enjektörleri ve turbo sistemini incelemek gerekir.