Arabada Cam mı Açmak Daha Ekonomik, Klima mı? 38 Yıllık Ustası Açıkladı
Yazın bunaltıcı sıcaklarında ya da kışın dondurucu soğuklarında seyahat ederken araç klimaları genellikle tercih edilen bir konfor aracı oluyor. Ancak, klima kullanımıyla birlikte yakıt tüketiminin artabileceği de unutulmamalı. 38 yıllık servis ustası, araba kullanırken cam açmanın mı yoksa klima açmanın mı daha ekonomik olduğunu açıkladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Araç kliması, motorun gücünden faydalanarak çalışır ve bu da yakıt tüketimini artırır. Dizel araçlarda klima kullanımı 100 kilometrede 1-1,5 litre, benzinli araçlarda ise 1-2 litre arasında yakıt harcamasına neden olabilir. Ancak, sürüş hızına ve çevre koşullarına göre bu tüketim farklılık gösterebilir.
YÜKSEK HIZLARDA KLİMA DAHA EKONOMİK
Servis ustası, özellikle hızın 80 km/s’yi aştığı durumlarda klima kullanımının cam açmaktan daha ekonomik olduğunu belirtiyor. Yüksek hızlarda cam açıldığında aracın aerodinamiği bozulur, bu da daha fazla yakıt tüketimine yol açar. Bu nedenle otoyollarda klima kullanımı, cam açmaya göre daha yakıt dostu bir tercih olabilir.
ŞEHİR İÇİ TRAFİKTE CAM KULLANIMI ÖNE ÇIKIYOR
Şehir içi yoğun trafikte ve dur-kalk yapılan sürüşlerde klima sık sık devreye girerek yakıt tüketimini artırabilir. Bu tür durumlarda cam açmak, daha ekonomik bir seçenek olabilir. Özellikle düşük hızlarda seyir halindeyken cam kullanımı, yakıt tasarrufu açısından avantaj sağlayabilir.
YAKIT TASARRUFU İÇİN ÖNERİLER
Aracı Gölgeye Park Edin: Güneş altında kalan araçlar daha fazla ısınır. Gölge bir alana park ederek klimanın daha az çalışmasını sağlayabilirsiniz.
Camları Açıp Hava Dolaşımını Sağlayın: Yola çıkmadan önce birkaç dakika camları açık tutarak araç içindeki sıcak havayı dışarı atabilirsiniz. Bu yöntem, klimaya daha az ihtiyaç duymanızı sağlar.
Klimayı Doğru Kullanın: Aracın içi yeterince soğuduğunda klimanın çalışma hızını düşürmek ya da sıcaklığı bir miktar artırmak, kompresörün gereksiz yere çalışmasını önler.
Düzenli Klima Bakımı Yaptırın: Klima sisteminin verimli çalışması için düzenli bakım şarttır. Soğutucu akışkan seviyesini kontrol ettirerek enerji tüketimini azaltabilirsiniz. İki yılda bir yapılan bakım, klimadan maksimum verim almanızı sağlar.