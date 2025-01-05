Arabada Cam mı Açmak Daha Ekonomik, Klima mı? 38 Yıllık Ustası Açıkladı

YAKIT TASARRUFU İÇİN ÖNERİLER

Aracı Gölgeye Park Edin: Güneş altında kalan araçlar daha fazla ısınır. Gölge bir alana park ederek klimanın daha az çalışmasını sağlayabilirsiniz.

Camları Açıp Hava Dolaşımını Sağlayın: Yola çıkmadan önce birkaç dakika camları açık tutarak araç içindeki sıcak havayı dışarı atabilirsiniz. Bu yöntem, klimaya daha az ihtiyaç duymanızı sağlar.

Klimayı Doğru Kullanın: Aracın içi yeterince soğuduğunda klimanın çalışma hızını düşürmek ya da sıcaklığı bir miktar artırmak, kompresörün gereksiz yere çalışmasını önler.

Düzenli Klima Bakımı Yaptırın: Klima sisteminin verimli çalışması için düzenli bakım şarttır. Soğutucu akışkan seviyesini kontrol ettirerek enerji tüketimini azaltabilirsiniz. İki yılda bir yapılan bakım, klimadan maksimum verim almanızı sağlar.