Araba Sürerken Direksiyon Titriyorsa Hemen Sağa Çekin! Meğer Bu Anlama Geliyormuş

Genellikle aşağıdaki işlemler uygulanır:

Lastiklerin balans ayarı kontrol edilir, aşınmış veya hasarlı lastikler değiştirilir, hava basınçları ayarlanır. Fren diskleri ve balataları kontrol edilir, gerekli durumlarda değiştirilir. Amortisörler, salıncak kolları, rot başlıkları gibi parçalar kontrol edilir ve gerekli tamir veya değişim yapılır. Tekerlek rulmanları kontrol edilir ve hasarlı olanlar değiştirilir. Jantlarda herhangi bir eğilme veya çatlak olup olmadığı kontrol edilir. Motor yatakları ve motor bağlantı elemanları kontrol edilir.