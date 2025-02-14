Araba Sürerken Direksiyon Titriyorsa Hemen Sağa Çekin! Meğer Bu Anlama Geliyormuş
Araç kullanırken direksiyon titremesiyle karşılaşmak, hem sürüş konforunu azaltır hem de güvenliği tehlikeye atar. Direksiyon titremesi birçok nedene bağlı olarak ortaya çıkabilecek önemli durumdur. İşte direksiyon titremesinin en sık karşılaşılan nedenleri...
Kaynak: Haber Merkezi
Aracınıza ne kadar iyi bakarsanız bakın bazen beklenmedik sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Sürücülerin en sık karşılaştığı problemlerden biri de direksiyon titremesidir. Eğer araba sürerken direksiyon titremeye başlarsa aracınızla ilgili ciddi bir problem yaşıyor olabilirsiniz. Direksiyon titremesi birçok nedene bağlı olarak ortaya çıkabilecek önemli durumdur. İşte direksiyon titremesinin en sık karşılaşılan nedenleri...
ARABA SÜRERKEN DİREKSİYON NEDEN TİTRER?
Balans Ayarı Bozukluğu: Lastiklerin balans ayarının bozulması, tekerleklerin eşit olmayan ağırlık dağılımına neden olur ve bu durum, özellikle yüksek hızlarda direksiyon titremesine yol açar.
Aşınma: Asimetrik veya aşırı aşınmış lastikler, yol tutuşunu olumsuz etkileyerek direksiyon titremesine neden olabilir.
Hava Basıncı: Lastiklerin hava basıncının düşük veya fazla olması da titreşime yol açabilir.
Fren Diski Eğriliği: Fren disklerinin aşınması veya ısınması sonucu eğilmesi, fren yaparken direksiyon titremesine neden olabilir.
Amortisör Aşınması: Amortisörlerin görevini tam olarak yapamaması, yol düzensizliklerinden kaynaklanan titreşimlerin direksiyona aktarılmasına neden olur.
Salıncak Kolları ve Rot Başlıkları: Bu parçaların aşınması veya bozulması, tekerleklerin doğru konumda olmamasına ve dolayısıyla direksiyon titremesine neden olabilir.
Rulman Hasarı: Tekerlek rulmanlarının hasar görmesi, sürüş sırasında gürültü ve titreşimlere yol açar.
Jant Problemleri: Jantlarda oluşan eğilme veya çatlaklar, direksiyon titremesine neden olabilir.
Motor Sorunları: Motorun dengesiz çalışması veya motor yataklarında oluşan gevşeklik, direksiyona titreşim olarak yansıyabilir.
DİREKSİYON TİTREMESİ NASIL GEÇER?
Direksiyon titremesinin nedenini tespit etmek için mutlaka bir otomobil tamircisine başvurulmalıdır. Tamirci, aracınızı detaylı bir şekilde kontrol ederek sorunun kaynağını bulabilir ve gerekli onarımları yapabilir.
Genellikle aşağıdaki işlemler uygulanır:
Lastiklerin balans ayarı kontrol edilir, aşınmış veya hasarlı lastikler değiştirilir, hava basınçları ayarlanır. Fren diskleri ve balataları kontrol edilir, gerekli durumlarda değiştirilir. Amortisörler, salıncak kolları, rot başlıkları gibi parçalar kontrol edilir ve gerekli tamir veya değişim yapılır. Tekerlek rulmanları kontrol edilir ve hasarlı olanlar değiştirilir. Jantlarda herhangi bir eğilme veya çatlak olup olmadığı kontrol edilir. Motor yatakları ve motor bağlantı elemanları kontrol edilir.