Araba Camlarındaki Siyah Noktalar İşte Bu Yüzden Çok Önemli

Bir otomobil sürücüsüyseniz ya da otobüs ya da araçlar ile sık sık seyahat ediyorsunuz, arabaların camlarında yer alan ve bir hat boyunca uzanan siyah noktalı şeritleri mutlaka fark etmişsinizdir. Flit adı verilen bu şeritler, istisnasız şekilde bütün otomobillerde bulunuyor.



Peki birçok kişi tarafından tasarım nedeniyle yerleştirildiği düşünülen bu noktaların, neden bütün arabalara yerleştirildiğini hiç düşündünüz mü? Bu noktalar aslında bir otomobilin sürüş güvenliğini sağlamak için tasarlanan bir ileri teknoloji ürünü.



BU NOKTALAR OLMASA ARABA CAMINIZIN PATLAMASI İŞTEN BİLE DEĞİL



ABD'de 1950 ve 1960'lı yıllarda yaygınlaşan otomobil teknolojisi, bir dizi yeniliğe neden oldu. O dönemde otomobillerin önlerinde bulunan büyük cam panellerin sabit utulabilmesi için devasa metal çerçeveler kullanılmaktaydı.