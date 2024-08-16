Araba Camlarındaki Siyah Noktalar Bakın Ne İşe Yarıyormuş

Otomobillerde, otobüslerde ya da metrolarda sıklıkla karşılaştığımız manzaralardan biri de camların etrafını saran siyah benekli noktalardır. Siz de birçok kişi gibi bu siyah noktaların tasarım amacıyla yerleştirildiğini düşünüyorsanız, yanılıyorsunuz.



OTOMOBİLLERİN CAMINDA NEDEN SİYAH NOKTALAR BULUNUYOR?

Sürücülerin sağlıklı bir sürüş deneyimi yaşayabilmesi için gerekli olan bu şeritlere 'frit' adı veriliyor. Dünyada otomobil teknolojisinin ilk gelişmeye başladığı 1950 ve 1960'lı yıllarda, araçların önünde bulunan cam paneli sabit tutabilmek adına metal çerçeveler kullanılmaktaydı. Gelişen teknoloji ile bu kaba görüntüye sahip çerçeveler yerini yapıştırıcı özellikli şeritlere bıraktı. Aslında devrim niteliğinde olan bu değişime günümüzde mütevazı bir arabada da lüks bir arabada da rastlamak mümkündür.



SİYAH ŞERİTLER, ARABA CAMININ PATLAMASINI ENGELLİYOR



Çocuklar ya da araba hakkında fikir sahibi olmayan insanlar tarafından genellikle bir fazlalık olarak görülen bu siyah şeritler, bazen tırnaklar yardımıyla çıkarılmaya çalışılsa da, firmalar üretim aşamasında flitlerin hayati öneminin farkında olduğundan, söz konusu şeritleri sökülemez şekilde tasarlamaktadır.

Camdan kazımanın mümkün olmadığı bu şeritler, yapıştırıcının cama daha iyi tutunmasını sağlar, bunu da yüzeyde "oymalar" oluşturarak onları daha pürüzlü hale getirerek mümkün kılar. Yapıştırıcı görünmediği için çirkin görünümün de önüne geçilir.