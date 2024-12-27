Araba Camında 1 Damla Yağmur Lekesi Bırakmayan Taktik: Oto Yıkamaya Boşuna Para Vermeyin

İşte araba camlarınızı pırıl pırıl yapacak doğal temizlik yöntemleri:

SİRKE MUCİZESİ

Sirke, sadece yemeklerde değil, temizlikte de oldukça etkili bir doğal çözümdür. Yarım su bardağı sirkeyi bir sprey şişesine koyup suyla karıştırarak elde ettiğiniz karışım, camlarınızdaki lekeleri kolayca çıkarır. Üstelik sirke, cam üzerinde koruyucu bir tabaka oluşturarak yeni lekelerin oluşmasını engeller.,



TUZLU SU ÇÖZÜMÜ

Tuzlu su, camlardaki yağmur lekelerini çözmek için etkili bir yöntemdir. Birkaç yemek kaşığı tuzu suya ekleyerek elde ettiğiniz karışımla camlarınızı temizleyebilirsiniz.