Apple Türkiye'den Dev Zam: Bu Modellerde Artış 90 Bin TL'yi Buldu! İşte Iphone, AirPods, Macbook, Apple Watch Fiyatları

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Son dönemde birçok teknoloji şirketinin fiyatlarını yukarı yönlü güncellemesinin ardından Apple da Türkiye'de resmi satış fiyatlarını yükseltti. Fiyat güncellemesinden en fazla etkilenen ürün Mac Studio oldu. Üst donanımlı modelin fiyatı 249 bin 999 TL'den 339 bin 999 TL'ye çıkarak tam 90 bin TL zamlandı. Giriş seviyesi Mac Studio ise 124 bin 999 TL'den 159 bin 999 TL'ye yükseldi. Bu artış özellikle profesyonel içerik üreticileri, yazılım geliştiriciler ve yüksek performanslı bilgisayarlara ihtiyaç duyan kullanıcıların maliyetlerini önemli ölçüde artırdı.

MACBOOK MODELLERİNDE DE CİDDİ ARTIŞ

Apple'ın dizüstü bilgisayar ailesi de zamdan nasibini aldı.

13 inç MacBook Air: 67.999 TL → 84.999 TL

15 inç MacBook Air: 79.999 TL → 94.999 TL

14 inç MacBook Pro: 104.999 TL → 129.999 TL

16 inç MacBook Pro: 164.999 TL → 194.999 TL

Üst donanımlı MacBook Pro modellerinde fiyat artışı 53 bin 750 TL'ye kadar ulaştı. MacBook Neo'nun başlangıç fiyatı ise 37 bin 999 TL'den 45 bin 999 TL'ye yükseldi.

Masaüstü ürünlerde de zam dikkat çekti. 24 inç iMac'in başlangıç fiyatı 99 bin 999 TL'ye çıkarken, Mac mini'nin üst donanımlı versiyonu 104 bin 999 TL seviyesine ulaştı.

iPAD FİYATLARI DA YÜKSELDİ

Apple, tablet grubunda da hemen hemen tüm modellere zam yaptı.

iPad 128 GB Wi-Fi: 22.999 TL → 29.999 TL

iPad mini: 32.999 TL → 39.999 TL

iPad Air 11 inç: 37.999 TL → 47.999 TL

iPad Pro 11 inç 256 GB: 64.999 TL → 77.999 TL

Yüksek depolama kapasiteli iPad Pro modellerindeki fiyat artışları ise 19 bin TL'ye kadar çıktı.

APPLE TV VE HOMEPOD DA ZAMLANDI

Fiyat güncellemesi yalnızca bilgisayar ve tabletlerle sınırlı kalmadı. Apple TV 4K 64 GB modeli 13 bin 499 TL'ye, Ethernet destekli 128 GB modeli ise 16 bin 499 TL'ye yükseldi. HomePod'un fiyatı 20 bin 999 TL olurken, HomePod mini de 7 bin 999 TL'ye çıktı. Şirket ayrıca Apple Vision Pro karma gerçeklik gözlüğünün fiyatını da yukarı yönlü güncelledi.

iPHONE VE AİRPODS FİYATLARI SABİT KALDI

Yapılan kapsamlı fiyat güncellemesine rağmen Apple, iPhone, Apple Watch ve AirPods ürün gruplarında herhangi bir değişikliğe gitmedi. Sektör uzmanları, şirketin en yüksek satış hacmine sahip ürünlerinde fiyatları koruyarak tüketici talebini canlı tutmayı hedeflediğini değerlendiriyor. Ancak küresel maliyet baskısının sürmesi halinde ilerleyen dönemde bu ürünlerde de yeni fiyat güncellemelerinin gündeme gelebileceği belirtiliyor.

Kaynak: Haber Merkezi