Antikacıların Yeni Gözdesi: Yıllar Önce Her Evde Bulunan Fincan Takımı Bakın Şimdi Ne Kadar Ediyor

1970 ve 1980'li yıllarda Türkiye'de popüler hale gelen sarı fincan takımları, bugünlerde antika niteliğine sahip. Birçok evde kutuların içerisine kaldırılan ve unutulmaya yüz tutan antika sarı fincan takımlarının bugünkü değeri altın fiyatlarını sollamış durumda.

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Antikacıların Yeni Gözdesi: Yıllar Önce Her Evde Bulunan Fincan Takımı Bakın Şimdi Ne Kadar Ediyor - Resim: 1

Geçmişte sevilerek kullanılan birçok ürün, bugün oldukça kötü ve gülünç gözükebilir. Değişen tasarımlarla birlikte geçmişte üretilen ürünlerin büyük bölümü çöpe atılırken, bazıları ise kutulara koyularak çatı katlarında ya da dolapların içerisinde unutulmaya yüz tutuyor.

70 ve 80'li yıllarda dünyanın birçok ülkesinde popüler hale gelen sarı fincan takımları, Türkiye'de de birçok eve girerek nostalji simgeleri arasına yerleşmişti. Günümüzde daha zarif ürünlerin kullanılıyor olması nedeniyle uzun yıllar öncesinde evlerde bulunan ünitelerin raflarından kaldırılan bu fincan takımları bugünlerde oldukça değer kazanmış durumda.

ORTALAMA FİYATI ALTINI SOLLADI

Yaklaşık 50 yıllık geçmişleri nedeniyle fincan takımlarının antika niteliği kazanması, söz konusu ürünün koleksiyonerler için bir cazibe merkezi haline dönüşmesine neden oldu. Özellikle günümüze sağlam ulaşmış, dayanıklı ve hasarsız görünen fincan takımlarının değeri çok daha yüksek rakamlara ulaşırken, en fazla paranın ödendiği ürün ise Anchor Hocking imzası taşıyan fincanlar oldu.

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