Antik Roma'da Tuvaletlerin Yan Yana Olmasının Sebebi Bakın Neymiş: Duyunca Yok Artık Diyeceksiniz

Bu nedenle tuvaletler sadece fizyolojik ihtiyaçları gidermek için değil, aynı zamanda sosyalleşmek için de kullanılan mekanlardı. İnsanlar burada sohbet eder, haberleşir, hatta iş anlaşmaları bile yapardı. Tuvaletler, o dönemin sosyal hayatının önemli bir parçasıydı.