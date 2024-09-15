Antik Çağ Heykellerinin Neden Başı Yok? Öğrenince Çok Şaşıracaksınız
Antik Roma heykellerinin başsız olması, özellikle sanatla ilgilenenler için dikkat çeken bir konu olarak araştırılıyor.
Kaynak: Arkeofili
Bir müzede dolaşırken sıkça rastlanan kırılmış burunlar, kopmuş parmaklar ve eksik başlar, antik heykellerin başının neden bu kadar sık kaybolduğunu anlamak için önemli ipuçları sunuyor.
Brooklyn College ve New York Şehir Üniversitesi’nde klasik ve sanat tarihi profesörü Rachel Kousser, bu heykellerin başlarının nasıl kaybolduğunu anlamak için arkeolojik olay yeri incelemesi yapmanın gerektiğini belirtiyor. Kousser, heykelin bağlamını ve kırığın kendisini inceleyerek, diğer heykellerde gördüğümüz kalıpları dikkate aldıklarını ifade ediyor.
Başların kaybolmasının birincil nedenlerinden biri, boynun insan vücudundaki doğal zayıf nokta olmasıdır. Heykeller yıllar boyunca sergilendiklerinde veya taşındıklarında, genellikle ilk olarak boyun kısmı kırılır. Ancak, bu durum her zaman tesadüfi değildir; bazen başlar kasıtlı olarak da koparılmıştır.
Roma döneminde, "damnatio memoriae" adı verilen bir süreçte, özellikle sevimsiz bir imparatorun anısını kınamak için Senato tarafından oy kullanıldığını belirten Kousser, bu sürecin, imparatorun adının kayıtlardan silinmesini, mal varlıklarına el konulmasını ve portreleri ile heykellerinin tahrip edilmesini içerdiğini açıkladı. Kousser, Roma İmparatoru Nero'nun bu uygulamanın bir örneği olduğunu ve birçok portresinin zarar gördüğünü belirtiyor.