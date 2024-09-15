Antik Çağ Heykellerinin Neden Başı Yok? Öğrenince Çok Şaşıracaksınız

Bir müzede dolaşırken sıkça rastlanan kırılmış burunlar, kopmuş parmaklar ve eksik başlar, antik heykellerin başının neden bu kadar sık kaybolduğunu anlamak için önemli ipuçları sunuyor.

Brooklyn College ve New York Şehir Üniversitesi’nde klasik ve sanat tarihi profesörü Rachel Kousser, bu heykellerin başlarının nasıl kaybolduğunu anlamak için arkeolojik olay yeri incelemesi yapmanın gerektiğini belirtiyor. Kousser, heykelin bağlamını ve kırığın kendisini inceleyerek, diğer heykellerde gördüğümüz kalıpları dikkate aldıklarını ifade ediyor.