Antalya’ya Akın Akın Geliyorlar! Hız Kesmiyor

Antalya, 2024 yılının ilk 9 aylık döneminde turizmde büyük bir ilgi görmeye devam etti. Bu dönemde en çok ziyaretçi 3 milyon 245 bin 626 kişi ile Rusya Federasyonu’ndan geldi. Almanya, 2 milyon 705 bin 103 ziyaretçiyle ikinci sırada yer alırken, İngiltere 1 milyon 298 bin 313 ziyaretçiyle üçüncü sırada bulundu. İngiltere'yi takip eden diğer ülkeler ise sırasıyla Polonya, Kazakistan, Romanya, Hollanda, Ukrayna, Çek Cumhuriyeti ve Slovakya oldu.

Eylül ayında ise Antalya, ziyaretçi sayısında rekor kırdı. Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 92 bin 682 kişi artışla, toplamda 2 milyon 339 bin 469 ziyaretçiye ulaşıldı. Rusya Federasyonu, 603 bin 775 ziyaretçi ile yine birinci sırada yer alırken, Almanya 469 bin 792 ziyaretçiyle ikinci, Polonya ise 195 bin 96 ziyaretçiyle üçüncü sırada yer aldı. Polonya’yı sırasıyla İngiltere, Romanya, Ukrayna, Çek Cumhuriyeti, Kazakistan, Hollanda ve Moldova takip etti.

Kaynak: İHA