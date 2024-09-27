Anneanne ve Dedelerimiz Hep Yapardı: Kalorifer Peteklerinin Önüne Defne Yaprağı Koymak Meğer Bu İşe Yarıyormuş

Büyüklerimiz tarafından soba ya da kalorifer peteklerinin önüne sık sık defne yaprağı konulmasının nedenini hiç merak ettiniz mi? Anneanne ve dedelerimizin birçok kez yaptığını gördüğümüz bu davranışın altında yatan nedenler öğrenenleri şaşırtıyor.

Anneanne ve Dedelerimiz Hep Yapardı: Kalorifer Peteklerinin Önüne Defne Yaprağı Koymak Meğer Bu İşe Yarıyormuş - Resim: 1

Büyükler tarafından yapılan ancak yeni nesilin anlamını bilmediği birçok farklı davranış bulunuyor. Evlerin önüne tuz dökülmesi, kalorifer petekleri ya da sobaların önüne defne yaprağı koyulması ya da sayısız birçok alışkanlığın hemen hemen hepsi, oldukça kullanışlı amaçlar sonucunda ortaya çıkmış davranışlardır.

Özellikle köy evlerinde sobaların yanına yerleştirildiğini gördüğümüz defne yaprakları, anneanne, babaanne ve dedelerimiz tarafından geçmiş yıllarda yaygın olarak kullanılmaktaydı. Bugünlerde önemini yitiren bu davranışın arkasında yatan neden, öğrenenleri oldukça şaşırtmakta.

Yararlı bir etki elde etmek için kış aylarında uygulanan bu teknik, bazı ev hanımları tarafından hala sürdürülüyor. Petekler ya da soba ısınır ısınmaz üzerine yerleştirilen defne yapraklarının amacı bakın meğer neymiş...

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