Anne ve Kızı 28 Yıl Sonra Kavuştu, İlk Sözleri Bu Oldu

"YABANCIYA SARILIR GİBİYDİM"

Yaşadığı duyguyu anlatan Ayşegül Korkmaz, “28 senedir annemi görmüyordum. Nasıl bir duyguda olduğumu bilmiyorum. Bunca zaman sonra oldu, bilmiyorum. İlk gördüğümde yabancıya sarılır gibiydim. Çünkü 28 sene oldu, fotoğrafını bile görmemiştim. Hep sordum, farklı şeyler söylediler. Bundan sonrası için zamana bıraktık, ne olur bilemiyorum. Kırkım bile çıkmamıştı. Babaannemle yaşıyordum. Halam evlendikten sonra 3 yaşında onun yanına geldim, onunla yaşıyordum” dedi.