Anne ve Babanın En Sevdiği Çocuk Belli Oldu: Bilim Kanıtladı, Meğer Eşit Sevmiyorlarmış
Anne ve babalar çoğunlukla bütün çocuklarını eşit seviyede sevdiğini ve hiçbirini ayrı bir yere koymadığını söylüyor. Ancak yapılan açıklamalarla bilim insanları anne ve babanın en sevdiği çocuğunu açıkladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Çocuklarını eşit sevdiğini söyleyen anne ve babaların, aslında içten içe birini daha çok sevdiği ortaya çıktı. Amerikan Psikoloji Birliği'nin hakemli dergisinde yayımlanan yeni bir çalışmada, 30 farklı araştırma ve 19 binden fazla kişinin verileri incelendi. Araştırmacılar, ebeveynlerin çocuklarına gösterdiği ilgi, sevgi ve davranışlardaki farklılıkları mercek altına aldı. Araştırmalar sonucunda anne ve babanın en sevdiği çocuk belli oldu, meğer çocuklarını eşit sevmiyorlarmış...
Çalışmanın sonuçları, ebeveynlerin çoğunlukla çocuklarını eşit sevdiğini söylese de, bazı çocukların ebeveynlerin gözünde daha fazla öne çıktığını ortaya koydu. Özellikle kız çocukları ve daha uyumlu, yardımsever çocukların ebeveynlerin gözdesi olduğu gözlemlendi.
AİLELER EN ÇOK HANGİ ÇOCUĞU SEVER?
Araştırmacılar, bu durumun birçok farklı faktöre bağlı olabileceğini belirtti. Daha sakin, uyumlu ve yardımsever çocuklar, ebeveynlerin gözünde daha olumlu bir izlenim bırakabiliyor. En büyük veya en küçük çocuk olmak, ebeveynlerin çocuklarına gösterdiği ilgiyi etkileyebiliyor ve bazı kültürlerde kız çocuklarına, bazı kültürlerde ise erkek çocuklarına daha fazla değer verilebiliyor.