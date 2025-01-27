Anne ve Babanın En Sevdiği Çocuk Belli Oldu: Bilim Kanıtladı, Meğer Eşit Sevmiyorlarmış

AİLELER EN ÇOK HANGİ ÇOCUĞU SEVER?

Araştırmacılar, bu durumun birçok farklı faktöre bağlı olabileceğini belirtti. Daha sakin, uyumlu ve yardımsever çocuklar, ebeveynlerin gözünde daha olumlu bir izlenim bırakabiliyor. En büyük veya en küçük çocuk olmak, ebeveynlerin çocuklarına gösterdiği ilgiyi etkileyebiliyor ve bazı kültürlerde kız çocuklarına, bazı kültürlerde ise erkek çocuklarına daha fazla değer verilebiliyor.