Anne ve Babalar Dikkat: Çocukların Hayatını Saatler İçinde Bitiriyor! Bu Belirtiler Varsa Hemen Hastaneye Gidin

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ABD’nin Güney Carolina eyaletinde 14 yaşındaki William Hand'in menenjit kaynaklı ani ölümü, hastalığın ne kadar ciddi olduğunu yeniden gündeme getirdi.

Sporcu kimliği ve sağlıklı yaşam tarzıyla tanınan William, hastalığın ilk belirtilerini gösterdiği sabah saatlerinde kendini biraz halsiz hissetti. William’ın birkaç saat sonra durumu daha da kötüleşti. Öte yandan bakteriyel enfeksiyonun kana karışmasıyla gelişen sepsis, William’ın bedeninin sistemlerini kısa sürede çökertti. William, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

TÜRKİYE'DE 3 ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Bu ölümlerin birkaç benzeri geçtiğimiz nisan ve mayıs aylarında Türkiye’de de yaşandı. Kocaeli’de 8 yaşındaki İrem Aslan, okulda başlayan rahatsızlığının ardından menenjit teşhisiyle kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Baba Furkan Aslan, kızının evde önce diz ağrısı, ardından kusma ve ciltte döküntülerle belirtiler gösterdiğini belirtti. Baba, “Aşılarını eksiksiz yaptırmıştım, ama maalesef yetmedi” dedi.

İrem’in sınıfındaki 28 öğrenciye ise tedbir amaçlı koruyucu tedavi uygulandı. Aynı ilde, mayıs ayında 4 aylık Güven Tan adlı bir bebek de benzer şekilde menenjit nedeniyle hayatını kaybetti. İstanbul'dan da bir çocuğun aynı hastalık nedeniyle yaşamını yitirdiği bildirildi.

SAATLER İÇİNDE ÖLDÜREBİLİR

Uzmanlara göre menenjit, başlangıçta grip ya da mide virüsü belirtileriyle kendini gösterebildiği için çoğu zaman geç fark ediliyor. Ancak birkaç saat içinde ölümcül seyredebilecek kadar hızlı ilerleyen bu hastalık, özellikle çocuklar için büyük bir tehdit oluşturuyor.

BU BELİRTİLER VARSA DİKKAT EDİN

Genel belirtiler (çocuklar ve yetişkinlerde):

· Yüksek ateş

· Şiddetli baş ağrısı

· Ense sertliği (boynun bükülememesi)

· Bulantı, kusma

· Işığa karşı hassasiyet (fotofobi)

· Bilinç bulanıklığı veya uyku hali

· Kas ağrıları

· Nöbet geçirme

· Soğuk eller/ayaklar, solgun cilt (özellikle sepsisle birlikte)

Bebeklerde ek belirtiler:

· Huzursuzluk, sürekli ağlama

· Beslenmeyi reddetme

· Bıngıldakta şişlik

· Kas tonusunda azalma (gevşeklik)

· Vücutta morluklar (özellikle menenokok enfeksiyonlarında)

NE YAPILMALI?

1. Aşılar (en etkili yöntem):

o Hib aşısı (Hemophilus influenzae tip b)

o MenACWY ve MenB aşıları (meningokoklara karşı)

o Pnömokok aşısı

o KKK aşısı (kızamık, kabakulak, kızamıkçık)

2. El hijyeni: Sık el yıkamak, enfeksiyonların yayılmasını engeller.

3. Hasta kişilerle teması sınırlandırmak: Enfekte kişilerin eşyalarını paylaşmamak.

4. Bağışıklık sistemini güçlü tutmak: Dengeli beslenme, uyku düzeni, sigara/alkolden uzak durmak.

5. Kalabalık alanlarda dikkatli olmak: Özellikle üniversite yurtları gibi kapalı topluluklarda menenjit riski daha yüksektir.

Kaynak: Haber Merkezi