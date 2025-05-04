Anne Babalar Dikkat! Uzmanlar Uyardı: Çocuğunuzda Yazın Bu Belirtiyi Hafife Almayın

Uzmanlar, anne babalara çocuklarının sık terlemeleriyle ilgili uyarılarda bulunuyor.

Gün içinde sürekli koşup oynayan ve son derece sağlıklı görünen çocuklarda da kalp hastalıkları görülebiliyor. Halk arasında "Çocuktur kalp hastası olamaz" şeklindeki yanlış inanışına aksine, pek çok çocuk doğuştan gelen kalp hastalıkları sebebiyle çeşitli risklerle karşı karşıya kalabiliyor. Çocuklarda aşırı terleme, efor sırasında nefes nefese kalma gibi belirtiler de kalp sorunlarına işaret olabiliyor.

Çocukluk yaş grubunda her iki çocuktan birinde ’üfürüm’ duyulabilmekte olduğunu belirterek, çocuk kalp hastalıkları konusunda uyarıda bulunan Medicana Bursa Hastanesi Çocuk Kardiyolojisi Bölümü Uzm. Dr. Seyyit Bahaettin Öncü, "Kalp kapakçıklarının açılıp kapanması yapılan rutin muayeneler sırasında kendini normal kalp sesi olarak belli ediyor. Ancak bazı durumlarda muayenelerde rutin kalp seslerinin dışında da sesler olabiliyor. Bu seslerin dışında kalpte duyulan anormal seslere üfürüm deniliyor. Çocukluk yaş grubunda yaklaşık olarak her iki çocuktan birinde üfürüm duyulabilmektedir. Üfürümlerin büyük kısmı masum üfürüm denilen herhangi bir kalp rahatsızlığı olmayan sağlıklı çocuklarda duyulan kalp sesleridir. Çocuğun muayene esnasında ateşi olması, enfeksiyonu olması, kansızlığı olması, tiroit bozukluğu olması veya aşırı zayıf olması masum üfürüme sebep olabilir. Masum üfürüm duyulan çocukların ailelerinin tedirgin olmasına gerek yoktur, çocuklarının kalbi sağlıklıdır" dedi.





6 DERECEYE AYRILIYOR



Kalpte duyulan üfürümlerin şiddetine göre 6 dereceye ayrıldığına dikkat çeken Uzm. Dr. Öncü, "Birinci derece en hafif, altıncı derece ise en şiddetli olanıdır. Üç ve üzeri dereceler anormaldir, bu durumda mutlaka bir anormallik vardır ve araştırılması gerekir. Üfürümün kaçıncı derece olduğunu deneyimli bir çocuk hekimi çocuğunuzun kalbini dinlediğinde anlar ve sizi bilgilendirir. Gerek görmesi durumunda da sizi çocuk kalp doktoruna yönlendirecektir. En sık olarak kalbin karıncıkları veya kulakçıkları arasında olan, halk arasında delik diye tabir edilen açıklıklar neticesinde duyulur. İkinci sıklıkta şah damarı veya kalpten akciğere kanı taşıyan damarlardaki daralmalar sonucunda duyulur. Anormal üfürümü duyan hekim sizi çocuk kardiyoloji uzmanına yönlendirecektir" şeklinde konuştu.





NASIL TETKİK EDİLİYOR?



Üfürüm hastalığının teşhisi hakkında da bilgi veren Uzm. Dr. Seyyit Bahaettin Öncü, "Uzman hekim sizi EKG, EKO gibi ileri araştırmalar ile değerlendirerek üfürümün sebebini tespit edecektir ve yapılması gerekenler hakkında sizi bilgilendirecektir. Çocuğunuzda tüm vücutta yaygın olarak morarma olması durumunda vakit kaybetmeden uzman hekime başvurmalıdır. Bunun dışında çabuk yorulma, hızlı nefes alıp-verme, efor yaparken nefes nefese kalma, aşırı terleme, şiddetli göğüs ağrısı, çok fazla çarpıntı hissediyor olması, kilo alamıyor olması veya sık akciğer enfeksiyonu geçirmesi gibi durumların biri ve ya birkaçının olması durumunda uzman hekime en kısa zamanda muayene olmalıdır" diye konuştu.

Kaynak: İHA