Ankara'da Feci Kaza: Ağaca Çarpan Otomobil İkiye Bölündü, 2 Yaralı

Ankara’nın Çankaya ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Dikmen Caddesi’nde seyir halindeki 06 ENA 742 plakalı Tofaş marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ağaca çarptı. Kazanın etkisiyle ikiye bölünen aracın bir parçasına da karşı istikametten gelen 06 BEH 713 plakalı otomobil çarptı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İkiye bölünen otomobildeki 2 kişi, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İHA