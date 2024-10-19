Anason, Hardal, Kekik, Karabiber Değil! En Pahalı Baharat Meğer Buymuş: Kilosu 320 bin Liradan Satılıyor
Dünyanın en pahalı baharatı belli oldu. 3 bin 500 yıllık geçmişe sahip bu baharatın kilosu 320 bin liradan satılıyor.
Kaynak: İHA
UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük’ün Safranbolu ilçesinde, "dünyanın en pahalı baharatı" olarak bilinen safranın çiçeklenme dönemi, havaların serin gitmesi sayesinde hızlandı. 3 bin 500 yıllık bir geçmişe sahip olan safran, Bizans döneminde Batı Anadolu'da ticaretin önemli bir parçası olmuş ve Osmanlı döneminde de değerini korumuştu.
Avrupa Birliği Komisyonu tarafından geçtiğimiz yıl coğrafi işaretle tescillenen safranın hasadı, sezonun ortalarına gelindiğinde devam ediyor. Ekim ve Kasım aylarında, boyları 15-30 santimetreye ulaştığında toplanan safran, serin hava koşulları sayesinde daha fazla çiçeklenme fırsatı buldu.
KİLOSU 320 BİN LİRA
Safranın kilosu, 1 kilo ürün elde etmek için 570 bin lif gerektirmesi ve 100 bin kat sıvıyı sarıya boyayabilme özelliği ile dikkat çekiyor. Bu değerli baharat, günümüzde 320 bin liradan alıcı buluyor.
Yukarıçiftlik köyünde safran üreticiliği yapan İsmail Yılmaz, hasat sezonunun ortasında olduklarını belirtti. "Çiçeklenme oldukça arttı" diyen Yılmaz, hava koşullarının iyi gittiğini ve her gün çiçekleri toplayarak lifleri temizlediklerini ifade etti. Havanın serin olmasının, safranın gelişimi için faydalı olduğunu vurgulayan Yılmaz, bu yıl soğuklanmanın başarıyla tamamlandığını belirtti.