Anason, Hardal, Kekik, Karabiber Değil! En Pahalı Baharat Meğer Buymuş: Kilosu 320 bin Liradan Satılıyor

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük’ün Safranbolu ilçesinde, "dünyanın en pahalı baharatı" olarak bilinen safranın çiçeklenme dönemi, havaların serin gitmesi sayesinde hızlandı. 3 bin 500 yıllık bir geçmişe sahip olan safran, Bizans döneminde Batı Anadolu'da ticaretin önemli bir parçası olmuş ve Osmanlı döneminde de değerini korumuştu.