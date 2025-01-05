Anadolu’nun Asırlık Yiyeceği Olarak Biliniyor: Yoğurdu ve Peyniri Solladı! Tam Bir Kalsiyum Deposu

UZUN YAŞAMIN SIRRI

Kafkasya halklarının 100 yıldan fazla yaşayan bireyleriyle bilinen kültüründe önemli bir yere sahip olan kefir, fermente süt ürünleri arasında ayran benzeri ekşimsi tadıyla öne çıkıyor. Kefir, hem lezzeti hem de sağlık açısından sunduğu faydalarla tercih ediliyor.

Kefir, "kefir danesi" adı verilen özel bir maya ile hazırlanıyor. Bu maya, yoğurttan farklı olarak 60’tan fazla bakteri ve maya türü içeriyor. Bu zengin içerik, kefiri güçlü bir probiyotik kaynağı haline getiriyor. Peygamber danesi olarak da bilinen kefir mayası, sütle birleştiğinde yaklaşık 12 saat içinde fermente olarak sağlıklı bir içecek haline dönüşüyor.