Anadolu’nun Asırlık Yiyeceği Olarak Biliniyor: Yoğurdu ve Peyniri Solladı! Tam Bir Kalsiyum Deposu
Anadolu'nun geleneksel mutfağında yüzyıllardır yerini koruyan kefirin, sağlık açısından sahip olduğu faydaları saymakla bitmiyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Probiyotik zengini ve güçlü bir kalsiyum kaynağı olan kefir, uzun yaşamın sırlarından biri. Kefir, sahip olduğu zengin içeriğiyle yoğurt ve peynir gibi süt ürünlerinden de çok daha fazla kalsiyum içeriyor. İşte kefirin bilinmeyen faydaları...
UZUN YAŞAMIN SIRRI
Kafkasya halklarının 100 yıldan fazla yaşayan bireyleriyle bilinen kültüründe önemli bir yere sahip olan kefir, fermente süt ürünleri arasında ayran benzeri ekşimsi tadıyla öne çıkıyor. Kefir, hem lezzeti hem de sağlık açısından sunduğu faydalarla tercih ediliyor.
Kefir, "kefir danesi" adı verilen özel bir maya ile hazırlanıyor. Bu maya, yoğurttan farklı olarak 60’tan fazla bakteri ve maya türü içeriyor. Bu zengin içerik, kefiri güçlü bir probiyotik kaynağı haline getiriyor. Peygamber danesi olarak da bilinen kefir mayası, sütle birleştiğinde yaklaşık 12 saat içinde fermente olarak sağlıklı bir içecek haline dönüşüyor.
MAYALANMA SÜRECİ VE ÖZELLİKLERİ
Geleneksel yöntemlerle hazırlanan kefir, 24 saat bekletilerek daha yoğun kıvamda ve ekşimsi bir tada sahip olabiliyor. Bu süreç sonucunda ortaya çıkan içecek, hem lezzetli hem de sağlık açısından oldukça faydalı özellikler taşıyor.
SİNDİRİM SİSTEMİNİ DESTEKLİYOR
Son yıllarda probiyotiklerin sağlık üzerindeki olumlu etkileri büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Kefir, probiyotik içeriğiyle bu alandaki en güçlü içeceklerden biri olarak öne çıkıyor. İçeriğindeki faydalı bakteriler, sindirim sistemini desteklerken bağışıklığı güçlendirmeye de yardımcı oluyor. Ayrıca, probiyotikler sayesinde vücuda faydalı bakterilerin kalın bağırsağa ulaşması sağlanıyor.
BESİN DEĞERLERİYLE PEYNİRİ VE YOĞURDU SOLLADI
Kefirli yoğurt, probiyotik özellikleriyle sindirim sistemini desteklemenin yanı sıra, normal yoğurda kıyasla daha fazla B12 vitamini ve kalsiyum içeriyor. Bu özellikleriyle kefirli yoğurt, kemik sağlığını destekleyen ve besin değerleri açısından zengin bir alternatif sunuyor.